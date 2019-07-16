Китайский рост идет на убыль

Темпы роста китайской экономики во втором квартале этого года оказались рекордно низкими за последние 27 лет и составили 6,2% в годовом выражении, сообщило нацбюро статистики КНР. Эксперты отмечают ухудшение деловой активности в промышленности и строительстве, несмотря на меры господдержки, направленные прежде всего на инвестиции в инфраструктуру, и ждут сохранения негативного влияния американских пошлин на китайскую экономику.

ВВП Китая во втором квартале 2019 года увеличился лишь на 6,2% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое бюро этой страны. Такой показатель — самый низкий с первого квартала 1992 года, когда в КНР начали публиковать поквартальную статистику. Официальный таргет властей КНР на этот год — 6–6,5% (в прошлом году рост составил 6,6%). Президент США Дональд Трамп вчера уже связал снижение показателя с действием американских пошлин, указав на то, что из-за них «компании хотят покинуть Китай, чтобы работать на рынках тех стран, на которые не распространяются тарифы».

Торговая война США и Китая Хроника взаимных ограничительных мер Читать далее

Напомним, сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд (из них $110 млрд приходятся на экспорт США в Китай). На саммите «большой двадцатки» в Осаке после двусторонней встречи Дональд Трамп пообещал, что пошлины на остающийся объем китайского импорта в размере $325 млрд пока вводиться не будут, а переговоры продолжатся с тех позиций, на которых переговорщики остановились в мае.

Отметим, что на фоне сокращения объемов импорта чистый экспорт Китая составил рекордные 20,7% роста ВВП в первом полугодии. При этом в июне в долларовом выражении объем поставок за рубеж снизился на 1,3%, а объем ввоза товаров — на 7,3%. Экспорт в США сократился на 7,8% (до $39,3 млрд) год к году, а импорт американских товаров — на 31,4%, до $9,4 млрд. В итоге профицит в торговле вырос еще на 3%.

Стараясь удержать темпы роста, власти КНР пытаются стимулировать экономику. ЦБ Китая с начала прошлого года шесть раз снижал норму обязательных резервов для банков ради поддержки увеличения кредитования. Остальные меры касались преимущественно фискальной политики — в частности, были объявлены налоговые послабления в объеме 2 трлн юаней ($291 млрд), а региональные власти получили общую квоту в 2,15 трлн юаней на выпуск специальных бондов, нацеленных на финансирование строительства инфраструктуры.

Возможно, из-за этого отдельно в июне статистика оказалась лучше ожиданий: прирост промпроизводства ускорился с 5% в мае до 6,3%. Выпуск регионами инфраструктурных облигаций поддержал рост капвложений — за полгода они выросли на 5,8% (в том числе на 6,3% в июне против 4,3% в мае). Розничные продажи выросли на 9,8% в июне после 8,6% в мае — но этот всплеск может оказаться краткосрочным, так как он был вызван ростом продаж автомобилей перед ужесточением экологических стандартов.

«Снижение темпов роста ВВП во втором квартале было вызвано в первую очередь промышленным сектором и строительством, тогда как рост в сфере услуг остался стабильным»,— указывают в Capital Economics. Но улучшение показателя в июне вряд ли является признаком приближающегося ускорения роста — даже с учетом более активной фискальной политики замедление глобальной экономики и действие торговых тарифов продолжат оказывать негативное влияние на ВВП Китая, полагают эксперты центра. «Негативные факторы будут сохраняться и во втором полугодии, и темпы роста будут нестабильными, несмотря на усиление экономической активности в июне. Вероятнее всего, мы увидим продолжение политики монетарного стимулирования, которое окажет дополнительное давление на юань»,— отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. По ее словам, данные по внешней торговле КНР за июнь в целом остались слабыми, и ведущие индикаторы ожиданий менеджеров по закупкам указывают на низкие темпы роста.

Татьяна Едовина