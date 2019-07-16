Китайский рост идет на убыль

Темпы роста китайской экономики во втором квартале этого года оказались рекордно низкими за последние 27 лет и составили 6,2% в годовом выражении, сообщило нацбюро статистики КНР. Эксперты отмечают ухудшение деловой активности в промышленности и строительстве, несмотря на меры господдержки, направленные прежде всего на инвестиции в инфраструктуру, и ждут сохранения негативного влияния американских пошлин на китайскую экономику.
ВВП Китая во втором квартале 2019 года увеличился лишь на 6,2% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое бюро этой страны. Такой показатель — самый низкий с первого квартала 1992 года, когда в КНР начали публиковать поквартальную статистику. Официальный таргет властей КНР на этот год — 6–6,5% (в прошлом году рост составил 6,6%). Президент США Дональд Трамп вчера уже связал снижение показателя с действием американских пошлин, указав на то, что из-за них «компании хотят покинуть Китай, чтобы работать на рынках тех стран, на которые не распространяются тарифы».
Хроника взаимных ограничительных мер
Напомним, сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд (из них $110 млрд приходятся на экспорт США в Китай). На саммите «большой двадцатки» в Осаке после двусторонней встречи Дональд Трамп пообещал, что пошлины на остающийся объем китайского импорта в размере $325 млрд пока вводиться не будут, а переговоры продолжатся с тех позиций, на которых переговорщики остановились в мае.
Отметим, что на фоне сокращения объемов импорта чистый экспорт Китая составил рекордные 20,7% роста ВВП в первом полугодии. При этом в июне в долларовом выражении объем поставок за рубеж снизился на 1,3%, а объем ввоза товаров — на 7,3%. Экспорт в США сократился на 7,8% (до $39,3 млрд) год к году, а импорт американских товаров — на 31,4%, до $9,4 млрд. В итоге профицит в торговле вырос еще на 3%.
Стараясь удержать темпы роста, власти КНР пытаются стимулировать экономику. ЦБ Китая с начала прошлого года шесть раз снижал норму обязательных резервов для банков ради поддержки увеличения кредитования. Остальные меры касались преимущественно фискальной политики — в частности, были объявлены налоговые послабления в объеме 2 трлн юаней ($291 млрд), а региональные власти получили общую квоту в 2,15 трлн юаней на выпуск специальных бондов, нацеленных на финансирование строительства инфраструктуры.
Возможно, из-за этого отдельно в июне статистика оказалась лучше ожиданий: прирост промпроизводства ускорился с 5% в мае до 6,3%. Выпуск регионами инфраструктурных облигаций поддержал рост капвложений — за полгода они выросли на 5,8% (в том числе на 6,3% в июне против 4,3% в мае). Розничные продажи выросли на 9,8% в июне после 8,6% в мае — но этот всплеск может оказаться краткосрочным, так как он был вызван ростом продаж автомобилей перед ужесточением экологических стандартов.
«Снижение темпов роста ВВП во втором квартале было вызвано в первую очередь промышленным сектором и строительством, тогда как рост в сфере услуг остался стабильным»,— указывают в Capital Economics. Но улучшение показателя в июне вряд ли является признаком приближающегося ускорения роста — даже с учетом более активной фискальной политики замедление глобальной экономики и действие торговых тарифов продолжат оказывать негативное влияние на ВВП Китая, полагают эксперты центра. «Негативные факторы будут сохраняться и во втором полугодии, и темпы роста будут нестабильными, несмотря на усиление экономической активности в июне. Вероятнее всего, мы увидим продолжение политики монетарного стимулирования, которое окажет дополнительное давление на юань»,— отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. По ее словам, данные по внешней торговле КНР за июнь в целом остались слабыми, и ведущие индикаторы ожиданий менеджеров по закупкам указывают на низкие темпы роста.
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