Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Mail.ru Group пока не одобрила сделку «Яндекс.Такси» и группы компаний «Везет». Там отметили, что в соглашении о выдаче конвертируемого займа «Везет» было прописано, что компания может наложить вето на отчуждение ее активов. «Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Mail.ru Group.

Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение по приобретению активов «Везет». Акционеры группы компаний получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI по операционным и другим показателям.

«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group.

Сделка также потребует одобрения от Федеральной антимонопольной службы.