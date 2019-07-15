«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»

Новости о приобретении «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» вызвали критику со стороны Mail.ru Group, которая утверждает, что как заимодавец «Везет» не давала письменного согласия на сделку. В «Везет» заверили, что не нарушали условий предоставления займа.

15 июля компания «Яндекс.Такси» объявила о заключении сделки, в рамках которой приобретает активы группы «Везет», включающие программное обеспечение и колл-центры группы. По ее условиям, «Яндекс.Такси» вложит 8 млрд руб. «в развитие такси в регионах России». Акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI по операционным и другим показателям.

По итогам сделки еще 56,2% акций будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

В «Яндексе» уточняют, что речь идет о покупке не самой группы компаний «Везет», а ее активов.

Пользователи смогут продолжить заказывать такси через существующие приложения «Везет» и RuTaxi, а водители и таксопарки перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси». Сейчас сделка с «Везет» требует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), планируется закрыть ее до конца этого года, уточнили в «Яндексе».

Сразу после объявления о сделке Mail.ru Group заявила, что стороны соглашения должны были получить письменное согласие с ее стороны. В июне 2018 года интернет-компания и «Везет» заключили соглашение о конвертируемом займе. «При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний "Везет"»,— уточнили в пресс-службе Mail.ru Group. Соглашение также предусматривало, что Mail.ru Group будет иметь право конвертации займа в обыкновенные акции «Везет». Но источник в «Везет» утверждает, что интернет-компания так и не воспользовалась этим правом, поэтому заем будет возвращен.

Официально группа «Везет» заявила, что не нарушала условий предоставления займа, выданного Mail.ru Group.

«Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.ru Group»,— заверила представитель «Везет» Зоя Австрийская. По ее словам, согласование сделки с ФАС не связано с взаимоотношениями группы компаний и Mail.ru Group в рамках предоставленного займа.

«Сделка может вступить в силу только после согласия ФАС. Ходатайство на данный момент в антимонопольное ведомство не поступило»,— заявил “Ъ” заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Дмитрий Шестоперов