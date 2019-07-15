«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Сделка одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет». В ее рамках «Яндекс.Такси» планирует вложить 8 млрд руб. в развитие такси в регионах России, из них 4 млрд руб. будет направлено на внедрение технологий для обеспечения безопасности поездок, уточняют в пресс-службе компании. Акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI по операционным и другим показателям. По итогам сделки еще 56,2% акций будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

В «Яндексе» уточняют, что речь идет о покупке не самой группы компаний «Везет», а ее активов. Пользователи смогут продолжить заказывать такси через существующие приложения «Везет» и RuTaxi, а водители и таксопарки перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси».

Сделка потребует одобрения от Федеральной антимонопольной службы и, как ожидается, будет закрыта до конца года, добавили в «Яндексе».

В июне Mail.Ru Group и ГК «Везет» заключили соглашение о конвертируемом займе, согласно которому Mail.ru могла получить долю в группе. В Mail.Ru Group “Ъ” сообщили, что при заключении соглашения о займе одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний «Везет». Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group. «Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— заявили в компании.

Ранее “Ъ” сообщал, что ГК «Везет» с начала этого года возглавил бывший топ-менеджер Mail.ru Group Андрей Лукашевич.

Дмитрий Шестоперов