Токаев сказал, что Казахстан не будет продавать землю иностранцам

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что в Казахстане не будут продавать землю иностранным гражданам. По его словам, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, и Минсельхоз уже приступил к мониторингу национального землепользования.

«Эту работу предстоит довести до логического завершения в связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году. Речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения»,— приводит «Интерфакс» слова господина Токаева. Президент также призвал депутатов парламента, политические партии и общественность высказаться по этому вопросу.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 12 июня. Выборы, которые прошли 9 июня, сопровождались протестами. Господин Токаев связал их с тем, что в стране высокий уровень бедности. Процедура инаугурации нового президента Казахстана прошла 12 июня.

О том, как в Казахстане впервые избрали нового президента, читайте в публикации “Ъ”.