Xiaomi освоил онлайн

Китайский бренд смартфонов Xiaomi стал лидером в онлайн-продажах в России по итогам первого полугодия, обогнав Huawei и Honor, подсчитали ритейлеры. В целом, с учетом офлайн-продаж, Xiaomi занимает лишь пятое место. Бренд традиционно популярен среди онлайн-аудитории, а продажи через интернет в России растут из-за снижения посещаемости розничных салонов и усиления позиций AliExpress, поясняют эксперты.

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в интернете в России по итогам первого полугодия 2019 года, в штуках бренд занял 22% рынка, следует из данных партнера нескольких ритейлеров, с которыми ознакомился “Ъ”. На втором и третьем месте — Honor и Huawei (оба бренда принадлежат китайской Huawei Technologies) с 19,5% и 8,5% соответственно. В «М.Видео» подтвердили эту информацию, отметив, что совокупная доля Xiaomi, Huawei и Honor в натуральном выражении, таким образом, увеличилась до 50%, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении в онлайн-канале лидерство удерживает Apple.

В МТС согласны с этими оценками. «В интернете потребители перед покупкой более тщательно сравнивают характеристики, соотнося их с ценой. Поэтому в онлайне по продажам лидируют китайские бренды»,— отметил представитель оператора. В офлайне ситуация отличается: как сообщал “Ъ” 2 июля, по общим продажам смартфонов за полугодие Xiaomi занимает лишь пятое место. Впервые Xiaomi вышла в лидеры по онлайн-продажам в России в марте 2018 года, но продержалась в лидерах всего месяц, сообщали тогда «Ведомости».

Всего, по данным «М.Видео», в первом полугодии россияне приобрели онлайн более 2 млн смартфонов на сумму около 42 млрд руб., что на треть превышает показатели первого полугодия 2018 года в деньгах и штуках. Доля интернет-продаж достигла рекордных 20% от оборота и 16% от числа проданных устройств. У «Связного—Евросети» похожие оценки: 2,2 млн смартфонов на общую сумму 41,2 млрд руб.

Средняя цена смартфона в онлайн-продажах, по оценкам «М.Видео», на четверть выше среднего чека в рознице — около 19 тыс. руб. При этом по итогам полугодия увеличились доли наиболее дешевых и дорогих смартфонов — в ценовом диапазоне до 15 тыс. руб. и выше 50 тыс. руб. На первый сегмент приходится около 55% продаж в штуках, и наиболее высокую динамику здесь продемонстрировали именно китайские бренды.

Потребители, покупающие смартфоны в интернете, разделились на два лагеря: первые нацелены на функциональность устройств, вторым важна статусность, то есть смартфон A-бренда, рассуждает директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков. По его мнению, рост онлайн-продаж Xiaomi объясняется тем, что вендор выпустил в этом году удачные новинки и ведет агрессивную ценовую политику. «Кроме того, бренд исторически популярен у аудитории, которая предпочитает онлайн-покупки. Если прежде Xiaomi интересовал в первую очередь гиков и так называемых ранних последователей, то теперь бренд намного более известен среди массового потребителя»,— поясняет он.

Потребители перестают покупать дорогие смартфоны в салонах, опасаясь навязывания дополнительных услуг, страховок и сим-карт в подарок, считает руководитель Content Review Сергей Половников. «В то же время растут продажи AliExpress, где большая часть заказов приходится на китайские смартфоны»,— указывает он. Вместе это и приводит к росту онлайн-продаж смартфонов в России. В среднесрочной перспективе, полагает эксперт, это также приведет к сокращению числа розничных точек продаж и повышению их эффективности.

Юлия Тишина