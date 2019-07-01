Xiaomi расширяет жилплощадь

Китайская Xiaomi за год в несколько раз увеличила свою долю в продажах устройств для «умного дома» через «Связной-Евросеть». В целом продажи таких решений в этом году растут у ритейлеров более чем на треть. Но аудитория, говорят участники рынка, остается ограниченной из-за сложных интерфейсов.

По итогам января—мая 2019 года доля продаж устройств для «умного дома» от Xiaomi в объединенной сети «Связной-Евросеть» в натуральном выражении выросла с 5% до 24% год к году, в денежном — с 3% до 20%, рассказали в ритейлере. Таким образом, Xiaomi вышла на первое место по продажам, обогнав бренд Digma, чьи доли составили 21% в натуральном и 17% в денежном выражении. Третье место у бренда Hikvision с долями 10% и 14% соответственно. В целом продажи техники для «умного дома» за первые пять месяцев выросли год к году на 29% в натуральном выражении и на 37% — в денежном, говорят в «Связном-Евросети». Наибольший рост показали умные лампы, датчики и розетки.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают рост рынка устройств для «умного дома». В январе—июне в сети их продажи выросли более чем на треть год к году, сообщила представитель группы. «Спрос на некоторые категории, например датчики и IP-камеры, вырос в полтора-два раза. Среди производителей лидирующие позиции стабильно занимают бренды Ezviz, Hommyn и Rubetek»,— уточнили в «М.Видео-Эльдорадо». Xiaomi, Digma и Hikvision в ассортименте ритейлера не представлены. За пять месяцев 2019 года продажи устройств для «умного дома» на Ozon.ru выросли в десять раз год к году, сообщил “Ъ” онлайн-ритейлер. По его данным, около 60% продаж в категории приходится на бренды Fibaro, Ajax и Alonio.

Глобальные поставки устройств для «умного дома» в первом квартале 2019 года выросли на 37,3% год к году и составили 168,8 млн в штуках, подсчитала IDC. К ним аналитики относят Smart TV, умные колонки, умные замки, камеры и др. Наиболее заметный рост показали поставки умных колонок, лидерами в этом сегменте стали Amazon, Google и Alibaba.

В апреле аналитики GfK подсчитали, что ежемесячно в России продается в среднем 100 тыс. умных устройств для дома на сумму €23,5 млн. Особенностью российского рынка они назвали продвижение отдельными ритейлерами своих частных марок такой техники. В GfK также подчеркивали, что «умный дом» у россиян — это пока чаще всего множество разрозненных умных товаров и решений, каждое из которых решает узкую задачу потребителя, а логичным этапом развития рынка будет создание экосистем, что уже произошло в странах Европы и Азии.

В ходе майской конференции YaC свои первые устройства для «умного дома», а также платформу для управления ими через мобильное приложение представил «Яндекс». Годом ранее “Ъ” писал, что компания может выпустить свою систему «умного дома» под названием «Яндекс.Модуль», но ее анонса пока не было. «Яндекс» вышел в этот сегмент, так как сейчас производителю решения, пользователю и устройству нужен посредник, у «Яндекса» эту роль выполняет голосовой помощник «Алиса», отмечает бизнес-аналитик дирекции по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Но когда нужда в посреднике отпадет, «Яндексу» придется становиться вендором и расширять линейку устройств, уверен он.

В целом аудитория решений для «умного дома» пока остается ограниченной людьми, которые следят за технологическими новинками, и растет не слишком быстро, констатирует господин Фомин: «Пока интерфейс подключения и управления "умным домом" не станет интуитивно понятным, широкого использования таких решений ожидать крайне сложно». Кроме того, с развитием сегмента все более актуальными становятся вопросы кибербезопасности (см. материал о системах Fibaro на этой же странице) — устройства для «умного дома» начинают атаковать хакеры.

Дмитрий Шестоперов