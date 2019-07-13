Virgin Galactic пересечет границу атмосферы

Ричард Брэнсон отправит первых туристов в космос уже в 2020 году. Об этом британский миллиардер и глава Virgin Galactic рассказал журналистам телеканала CNBC. Средства для осуществления этой цели он планирует привлечь с помощью IPO. Сейчас билет на космический корабль Брэнсона стоит $250 тыс. Места забронировали более 600 человек. В то же время компания Space Adventures, которая уже отправляла миллионеров на орбиту, заявила, что готова возобновить полеты после долгого перерыва. Как теперь будет развиваться рынок космического туризма? И сколько денег нужно скопить на такой отпуск? Об этом — Григорий Колганов и Лилия Галявиева.

Эра космического туризма началась в 2001 году: американский бизнесмен Деннис Тито провел на МКС шесть суток. Путешествие обошлось ему в $20 млн. Организацией полета на российских кораблях «Союз» занимались компания Space Adventures . С тех пор на орбиту они отправили еще семь туристов, одного из них — дважды. Последний полет состоялся почти 10 лет назад. С тех пор курорт на МКС был закрыт. Прошло время, и появились новые игрок: Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса. Правда, доставлять туристов до МКС они не планируют — слишком дорого — и ограничиваются прыжками за границу атмосферы, то есть на высоту 100 км.

Зато если в кармане меньше $1 млн, а побывать в космосе хотя бы несколько минут хочется, это станет оптимальным решением, полагает эксперт в области космонавтики, автор книги «Делай космос!» Виталий Егоров: «Либо вы садитесь у Брэнсона в ракетоплан, который цепляют к самолету, который поднимается на высотку 15 км. Потом на топливной ракете он взлетает на 100 км и опускается вниз — это планирующий полет. Либо у Blue Origin вы садитесь в ракету, она резко стартует вверх, подбрасывает капсулу с туристами до высоты 100-105 км и затем совершает мягкую посадку с парашютом. С точки зрения разнообразия впечатлений, наверное, у Брэнсона будет интереснее, а у Blue Origin — более надежно».

Впрочем, помимо относительно невысокой стоимости, порядка $200 тыс., у суборбитальных полетов есть и другие преимущества. Например, не нужно тратить месяцы на изнурительную подготовку к полету. Ранее в беседе с «Ъ FM» бывший совладелец Совкомбанка Василий Клюкин рассказал, что намеренно выбрал именно такой формат космического туризма. Сейчас он готовится к полету на борту корабля Ричарда Брэнсона: «Для того чтобы добраться до космоса и почувствовать гравитацию, настоящую, не симулированную в самолете, я считаю, этого более чем достаточно. Какая-то супер спецподготовка для этого не нужна, это доступно для людей и молодых, и пожилых».

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Если все будет развиваться теми же темпами, спрос на полеты от Брэнсона будет стремительно расти. Услуга станет доступнее и значительно дешевле, чем сейчас, уверен академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков: «Сейчас Брэнсон и Безос продали более 600 билетов. После того как начнутся регулярные полеты еще несколько тысяч людей тоже выразят свое желание. Наверное, где-то к середине 2020-х годов стоимость одного билета может упасть до $100 тыс».

Тем не менее, по сравнению с другими экстремальными развлечениями со схожей стоимостью суборбитальные полеты проигрывают, продолжает Александр Железняков: «Полет, который предлагают все эти компании, очень кратковременный. Восхождение на Эверест — это несколько суток, может быть, больше недели. За это время турист насладиться всеми прелестями этого путешествия.

А здесь — 5-7 минут. Все-таки, психологически это не так будет восприниматься».

Первые успешные испытания летательного аппарата Virgin Galactic с пассажиром на борту состоялись зимой этого года. Но кораблю не хватило 10 км, чтобы добраться до нижней границы космоса — линии Кармана. И, как утверждают эксперты, к началу туристических полетов, вероятнее всего, Брэнсону удастся преодолеть эту высоту.

Ранее в Blue Origin, конкурирующей с компанией Ричарда Брэнсона, заявили, что намерены запустить первых туристов в космос уже в этом. Весной они совершили 11-й успешный испытательный суборбитальный полет.