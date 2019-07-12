СКР возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы иркутского района

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, господин Худоногов использовал свое служебное положение при организации ликвидации последствий паводка. 2 июля 2019 года он, «действуя из личной заинтересованности» и «вопреки служебной необходимости», организовал работы по ликвидации последствий стихии на территории своего коттеджа.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишилось около 33 тыс. человек. Госпитализировано 486 человек, 25 погибших.

О стихийных бедствиях в регионе читайте в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».