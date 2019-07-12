Глава российского фонда отказался комментировать задержание своего сотрудника в Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что не будет давать комментарии по поводу задержания в Ливии двух россиян. В их числе — сотрудник фонда Максим Шугалей. Задержанных подозревают в попытке «повлиять на выборы» в Ливии. По словам господина Малькевича, излишняя публичность может навредить делу.

Как пояснил Александр Малькевич, переговоры по освобождению россиян уже существенно осложнились «из-за пристального внимания иностранной прессы». «Сейчас идет ряд процессов, когда излишняя публичность, а также неаккуратно сказанная информация, в том числе различные домыслы, могут навредить… Мы приняли решение оставить все разъяснения до возвращения ребят»,— написал он в своем Telegram-канале. Господин Малькевич добавил, что «речь идет о жизни людей», и «хайп не стоит человеческих жизней».

Двоих россиян задержали в Ливии в мае, известно об этом стало два месяца спустя. Один из них — руководитель полевой исследовательской группы Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По данным Bloomberg, россияне пытались добиться «тайной встречи» с участием Саифа аль-Ислама Каддафи, сына Каддафи и возможного кандидата в президенты Ливии.

Подробнее о ситуации в Ливии читайте в материале “Ъ” «Триполи ищет союзников против фельдмаршала Хафтара».