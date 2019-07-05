В Ливии арестованы два россиянина по подозрению во «влиянии на выборы»

Два гражданина России арестованы в мае в Ливии, их обвиняют в попытке «повлиять на выборы» в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение агентства. Задержанные россияне являются сотрудниками некоммерческой организации (НКО) Фонд защиты национальных ценностей и утверждают, что проводили в стране социологические исследования.

После революции в Ливии в 2011 году, в результате которой был свергнут Муаммар Каддафи, руководивший страной более 30 лет, в стране установилось двоевластие. Правительство национального согласия в Триполи под руководством Файеза Сарраджа и правительство фельдмаршала Халифы Хафтара. Весной 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара объявила о переброске своих воинских частей на запад Ливии, чтобы «очистить регион от террористов» и выдвинулась в сторону Триполи. Страны-члены ООН призывают стороны ливийского конфликта не допустить обострения ситуации в стране и провести общие выборы. На международной конференции в конце 2018 года по урегулированию конфликта в Ливии и проведению в ней в дальнейшем президентских и парламентских выборов согласия достигнуто не было.

Чем известен Халифа Хафтар Читать далее

Как сообщает Bloomberg, согласно письму прокуратуры, которая находится под контролем правительства в Триполи, россияне пытались добиться «тайной встречи» с участием Саифа аль-Ислама Каддафи, сына Каддафи и возможного кандидата в президенты Ливии. Ранее МИД России заявлял, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи должен быть частью политического процесса в Ливии.

В письме говорится, что компьютеры и карты памяти, найденные у задержанных россиян, говорят о том, что работали на некую компанию, «специализирующуюся на влиянии на выборы, которые в скором времени должны состояться в нескольких странах Африки», включая Ливию. Подлинность письма Bloomberg подтвердили два представителя ливийского власти.

Согласно этому письму, третий гражданин России, подозреваемый в организации «тайной встречи», успел покинуть страну.

Письмо датировано 3 июля 2019 года. В нем не упоминается, где и когда были задержаны россияне. Один из источников Bloomberg в местной власти сообщил, что задержание произошло в мае в Триполи.

Задержанными являются два сотрудника российской некоммерческой организации НКО Фонд защиты национальных ценностей.

В фонде подтвердили, что одним из задержанных оказался руководитель полевой исследовательской группы этого фонда Максим Шугалей. Как утверждают в НКО, «сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране».

Глава фонда Александр Малькевич заявил «РИА Новости», что «с момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении. По имеющейся у фонда информации, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений».

Как утверждает издание «Проект», задержанный в Ливии россиянин Максим Шугалей является сотрудником российского бизнесмена Евгения Пригожина. Ранее СМИ не раз сообщали о присутствии структур, которые связывают с господином Пригожиным, в странах Африки. В конце 2018 года власти Ливии опубликовали видео встречи между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. В составе российской делегации присутствовал российский бизнесмен.

Министерство иностранных дел России сейчас проверяют информацию, появившуюся в СМИ относительно факта задержания россиян. МИД сообщил «РИА Новости», что официального уведомления об инциденте от ливийских властей не поступало.

Подробнее о ливийском конфликте читайте в материале “Ъ” «Триполи ищет союзников против фельдмаршала Хафтара».

Хуциева Ника