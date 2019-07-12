«Бахчисарайской четверке» уточнили сроки

Верховный суд (ВС) РФ изменил на три месяца сроки заключения «бахчисарайской четверке» — крымским татарам, осужденным за терроризм на сроки от 9 до 17 лет за участие в исламской организации «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты требовали отмены приговора и называли дело сфабрикованным по религиозно-политическим причинам, но суд не согласился с этим. Осужденные намерены подавать жалобы в ЕСПЧ. Во время заседания у здания ВС прошел импровизированный митинг с требованием прекратить «репрессировать крымских татар», несколько десятков участников были задержаны полицией.

В четверг Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию четырех крымских татар на решение суда первой инстанции, признавшего их виновными в участии в «Хизб ут-Тахрире» — исламской организации, целью которой является установление халифата во всем мире. В 2003 году Верховный суд РФ признал ее террористической. В конце 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес «бахчисарайской четверке» приговор: Энвер Мамутов получил 17 лет колонии строгого режима за организацию деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов — по девять лет колонии строгого режима за участие в ней (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Все также признаны виновными в приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ). Как установил военный суд, Энвер Мамутов проводил в своем гараже в Бахчисарае собрания по изучению литературы «Хизб ут-Тахрира», а остальные участвовали в них, вели агитацию в городе и вербовали новых последователей.

Адвокат Сергей Легостов, представляющий интересы Ремзи Меметова, отметил в ходе рассмотрения апелляции, что в делах, связанных с «Хизб ут-Тахриром», при одинаковом составе преступления обвиняемым вменяются в вину разные статьи. А Эмиль Курбединов, адвокат Энвера Мамутова, заявил, что состава преступления нет: подсудимые, по его словам, «получили огромные сроки за обыкновенные бытовые обсуждения на кухне». Защитники настаивали на том, что Крым является аннексированной территорией и там, согласно международному праву, должны действовать законы Украины, которые участие в «Хизб ут-Тахрире» не запрещают.

Осужденные, участвовавшие в заседании по видеоконференции, выразили недоверие экспертизам найденных при обыске материалов. Зеври Абсеитов указал, что среди экспертов были филолог и культуролог, которые не разбираются в исламе.

Также фигуранты дела подчеркнули, что они являются именно крымскими татарами, несмотря на рождение в Узбекистане, и лишь «восстанавливали исламские традиции в Крыму, откуда наших бабушек и дедушек жестоко репрессировали при Сталине» (крымские татары подверглись тотальной депортации в мае 1944 года).

Представитель Главной военной прокуратуры РФ Игорь Сухоруков заявил, что оснований для пересмотра дела нет, судебное расследование было всесторонним, а «содеянное осужденными квалифицировано верно». Тем не менее он предложил изменить объем предъявленного всем осужденным обвинения, так как суд неправильно посчитал период совершения преступлений. «Следствие установило, что подсудимые приступили к противоправной деятельности не позднее 16 декабря 2015 года. Суд указал в приговоре другую дату — 1 апреля 2015 года,— заявил господин Сухоруков.— Следует рассмотреть вопрос о снижении назначенных судом наказаний». В итоге ВС РФ сократил срок на три месяца каждому из подсудимых.

Во время заседания у здания ВС РФ собрались несколько десятков крымских татар, приехавших поддержать осужденных. Адвокат Эдэм Семедляев рассказал корреспонденту “Ъ”, что протестующие мирно стояли перед входом, не нарушая общественного спокойствия, но на них были футболки с фотографиями Рустема Абильтарова за решеткой и надписями «Хватит репрессировать крымских татар». Тем не менее полиция начала задержания. По данным правозащитного центра «Мемориал», как минимум 44 человека были доставлены в полицию. Накануне родственники заключенных по делам «Хизб ут-Тахрира» вышли на Красную площадь с плакатами «Наши дети не террористы». Они были задержаны, на семь человек были составлены административные дела за нарушение правил участия в публичных мероприятиях.

Координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова отмечает, что количество дел против крымских татар увеличивается с каждым месяцем.

По данным «Мемориала», на сегодня в Крыму арестовано 63 человека по обвинению в участии в террористических исламских организациях, а всего в России за принадлежность к «Хизб ут-Тахриру» осуждено 276 человек: «В России эти дела, к сожалению, почти не обсуждают. На наш взгляд, эти люди преследуются исключительно за свою национальную принадлежность». В настоящее время рабочая группа при российском омбудсмене изучает приговоры членам «Хизб ут-Тахрира» для проверки их на соблюдение прав человека (см. “Ъ” за 19 февраля).

Полина Ячменникова