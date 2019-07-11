«Транснефть» отказалась согласовать с Белоруссией повышение тарифов на транзит

«Транснефть» не считает возможным согласовывать повышение тарифов на транзит нефти через нефтепровод «Дружба», говорится в пресс-релизе, поступившем в “Ъ”. Ранее белорусская сторона направила компании письмо о планах повысить тариф на 21,7% с 1 августа. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует таким образом возместить убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью, которые компания оценивает в сумму более 1,5 млрд руб. ($23,7 млн).

По словам пресс-секретаря «Траснефти» Игоря Демина, ранее по обращению заместителя премьер-министра Белоруссии российская компания уже сообщала свою позицию. «Транснефть» посчитала, что у «Гомельтранснефть Дружбы» не было фактических выпадающих доходов. На предыдущий запрос самой организации «Траснефть» также заявляла о том, что внеплановая индексация — преждевременна, поскольку не имеет «корректной подосновы», и нельзя справедливо оценить недополученную тарифную выручку.

Сейчас в обращении белорусской компании нет итоговых данных по размеру тарифной выручки по операциям замещения, дополнительно полученной от «Транснефти», а также утвержденного графика транзита нефти на четвертый квартал 2019 года. «Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов»,— заявил господин Демин.

Вопрос о внеплановом повышении тарифа переходит «на уровень рассмотрения уполномоченных органов» России и Белоруссии, заявили в «Транснефти».

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». «Транснефть», эксплуатирующая российский отрезок трубопровода, заявила, что нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбудили уголовное дело, в рамках которого четыре человека отправили под домашний арест.

О последствиях инцидента — в материале “Ъ” «На хлор не хватает реагентов».