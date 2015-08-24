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Путин убежден в неизбежном сближении России и Украины
02:28
Сергей Иванов рассказал об опоздании на 40 лет с «мусорной» реформой в России
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Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении акцизов на вино
01:33
PPF Петра Келлнера продает пакет акций Polymetal рамках АВВ
01:02
Министр энергетики Украины подозревается в сокрытии займа в $1,2 млн
00:10
Украина закрыла уголовное дело против российских акционеров «РЕСО-гарантия»
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(обновлено: 09.07.2019)
Тяжба между IKEA и Константином Пономаревым
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В ходе приговора подсудимый много шутил
Давний знакомый IKEA Константин Пономарев отметил свой 8-летний срок моноспектаклем
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Бизнес на судах закончился арестом
Константина Пономарева подозревают в махинациях в отношении "Кубаньэнерго" и IKEA
Константину Пономареву припомнили IKEA
Предприниматель обвиняется в организации подкупа для взыскания денег со шведской компании
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Смоленским судьям указали место процесса
Их наказали за рассмотрение иска Константина Пономарева к ИКЕА
Смоленский суд добрался до денег ИКЕА
Ответчик считает, что от взыскания пострадает инвестиционная деятельность компании в России
4
Предприниматель оценил 14 генераторов дороже инвестпрограммы ИКЕА
Получивший от концерна 25 млрд рублей хочет еще 120 млрд
6
В деле ИКЕА появилась явка
Бывший топ-менеджер шведского концерна дал показания на своих работодателей
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Константин Пономарев еще раз подзарядился от генераторов
По иску одной из структур бизнесмена петербургская строительная компания должна заплатить около полумиллиарда рублей
«В маленьких деревушках предпочитают жить миллиардеры»
Рекордсмен по уклонению от уплаты налогов прописался в смоленской глуши
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Деньги IKEA вышли из-под ареста
Константин Пономарев вернул 10 млрд руб., потеряв 1,5 млрд
И второе дело по душе найдется
Счета Константина Пономарева снова арестованы
Рекордной выплате начислили налоги
В отношении отсудившего у IKEA 25 млрд руб. предпринимателя возбудили уголовное дело
Все, что нажито непосильным судом
Налоговая требует с бывшего партнера IKEA 4,45 млрд рублей
ВАС поверил в мировое соглашение с IKEA
Оснований для пересмотра взаимоотношений Константина Пономарева с компанией судьи не нашли
Прокуратура не признала мировое соглашение с IKEA мошенничеством
Следствие по требованию надзора разблокировало счета партнера компании
Дело ИКЕА усохло до миллиона
Ритейлер сохранил $1 млрд
Прокуратура не приняла дело ИКЕА
Отменено уголовное преследование руководства ритейлера, заподозренного в причинении имущественного вреда
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия