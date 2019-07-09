Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 457

В зоне наводнения Иркутской области за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 86 человек, из которых 15 были госпитализированы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. «(Всего с начала наводнения) госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей»,— сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о 442 госпитализированных.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. По последним данным, погибли 23 человека.

Сейчас в Иркутской области новый катаклизм — начались масштабные лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в пяти районах региона — горит около 70 тыс. га тайги.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Наводнение сменили пожары».