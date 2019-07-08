Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 человек. Как сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона, тело еще одного погибшего было обнаружено ранее в зоне ЧС, «судьба восьми остается неизвестной».

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Ранее сообщалось, что при паводке в регионе погибли 22 человека. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Около 33 тыс. человек полностью или частично лишились имущества.

МЧС утверждает, что уровень воды в реках повысился до критического из-за проливных дождей, которые совпали с таянием снега. Иркутские ученые связали паводок с изменением климата.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».