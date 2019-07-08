Бабушкинский суд проигнорировал рекомендации СПЧ

Бабушкинский районный суд Москвы 8 июля отклонил жалобу экоактивиста Вячеслава Егорова, который просил ввиду отсутствия состава преступления прекратить уголовное дело в отношении него по редкой для России уголовной статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Он апеллировал к рекомендации, содержащейся в докладе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

В начале февраля и. о. руководителя ГСУ Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по Московской области Александр Иванов постановил возбудить уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ в отношении Вячеслава Егорова. В 2017 году Вячеслав Егоров стал участником инициативной группы жителей Коломны, которая несколько раз проводила акции протеста против свалки «Воловичи», распространявшей неприятный запах. Протестующие перекрывали дорогу для проезда мусорных грузовиков — в ходе одной из таких акций в марте 2017 года полицейские задержали троих ее участников, в числе которых оказался господин Егоров.

Второе административное дело по ст. 20.2 КоАП было заведено на активиста в мае 2018 года. Тогда Коломенский городской суд назначил господину Егорову трое суток ареста из-за участия в несогласованном мероприятии, помешавшем транспорту и прохожим. В августе Коломенский городской суд назначил ему 25 часов обязательных работ за публикацию в социальных сетях текста с описанием сложившейся в Подмосковье ситуации вокруг мусорных полигонов, повлекшей за собой проведение несанкционированного митинга. Поводом к возбуждению уголовного дела стало вынесенное судом в декабре 2018 года обвинение господина Егорова в организации несанкционированной акции протеста у здания Коломенского суда во время заседания по административному делу лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова. Господин Егоров не признал свою виновность ни по одному из своих административных дел.

Первым по ст. 212.1 УК РФ в юридической практике России проходил Ильдар Дадин. В декабре 2015-го он был приговорен к трем годам колонии общего режима. Через два года приговор был отменен. Дело по «Дадинской статье» в отношении Егорова было заведено на основании четырех административных дел о нарушении правил проведения акции (ст. 20.2 КоАП), в январе 2019 года. Следствие провело обыски у 13 активистов, участвовавших в протестах в Коломне, они были привлечены к делу в качестве свидетелей. Суд отправил обвиняемого под домашний арест до 25 мая, чтобы тот «не смог повлиять на свидетелей и уничтожить доказательства преступной деятельности».

В апреле Совет по правам человека при президенте России признал, что уголовное преследование господина Егорова незаконно и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

В решении СПЧ отмечается, что согласно постановлению Конституционного суда, ст. 212.1 УК следует применять только в том случае, если нарушение организации или проведения митинга повлекло за собой причинение или реальную угрозу здоровью и имуществу граждан, «окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям». «В материалах дела Егорова не доказано, что митинги, в которых он участвовал, имели перечисленные выше последствия»,— говорится в докладе СПЧ. Заявление в защиту активиста подписали правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова и члены СПЧ Генри Резник, Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Шульман.

В марте адвокат активиста Мария Эйсмонт подала жалобу на незаконное возбуждении уголовного дела, приобщив к делу экспертное заключение СПЧ. В то же время Коломенский суд продлил арест господина Егорова до 30 июля, вновь ссылаясь на то, что активист может повлиять на свидетелей.

8 июля суд пришел к выводу, что постановление СПЧ «не ставит под сомнение законность и обоснованность решения о возбуждении уголовного дела».

По словам адвоката, сторона защиты видит в преследовании политический подтекст.

Сам Вячеслав Егоров заявил “Ъ”, что решение незаконно: «Прошли уже десятки судов. Почти всегда разные судьи, которые принимают ожидаемые решения. Я не ожидал ничего другого от этого процесса». Активист добавил, что «прогнозы неутешительные, ведь по политическим статьям сложно ожидать законных решений».

Николай Борисов, Елизавета Михальченко