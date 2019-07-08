Владелец NewsOne назвал ложью заявление о связи телеканала с Промсвязьбанком

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» и владелец телеканала NewsOne Тарас Козак назвал заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала с российским Промсвязьбанком «циничной ложью» и «юридической ерундой». Господин Козак рассматривает утверждения генпрокурора как создание оснований для применения санкций против телеканала и для последующее его закрытия.

В заявлении, опубликованном на сайте NewsOne, Тарас Козак сообщил, что является единственным собственником телеканала, а утверждение господина Луценко о том, что NewsOne владеет кипрская компания, необоснованно. В подкрепление своих слов господин Козак добавил выписку из государственного реестра, согласно которой он является 100% бенефициаром канала.

Владелец канала обвинил генерального прокурора страны, представление об увольнении которого внесено на рассмотрение в Раду, в попытке удержаться на должности.

Напомним,сегодня, 8 июля, был анонсирован двухчасовой телемост между студиями российского телеканала «Россия 1» и украинского NewsOnes.Телемост должен был состояться 12 июля.

Против проведения телемоста выступил ряд украинских политических и общественных деятелей. Позднее NewsOne прекратил подготовку телемоста из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». Генпрокуратура Украины возбудила дело в связи с подготовкой каналом NewsOne телемоста с Россией. Ведомство расценило действия телеканала как покушение на государственную измену.

О скандале, разразившемся вокруг украинского телеканала , читайте в материале “Ъ FM” «Телемост России и Украины протянули до госизмены».