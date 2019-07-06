Пользователям самокатов добавят законности

Московский Центр организации дорожного движения предлагает признать самокаты видом транспорта и ввести административную ответственность для нарушителей правил. Сейчас эта область законодательно не регулируется. Насколько это необходимо? И какие сложности могут возникнуть? С подробностями — Яна Лубнина и Илья Сизов.

В соцсетях можно найти немало роликов с электросамокатами, которые несутся по шоссе на большой скорости. Их владельцы лавируют между машинами без предупредительных сигналов и вызывают эмоциональную реакцию водителей. Сейчас люди на электросамокатах формально считаются пешеходами. И предложения прояснить их статус звучат не впервые. С инициативами выступали депутаты Госдумы и Мосгордумы, всевозможные общественные организации. Недавно на эту тему высказались в ЦОДД. Там обеспокоены тем, что аварий с участием самокатов стало слишком много, и страдают в них в основном дети. Поэтому необходимо внести изменения в законодательство и привлекать к ответственности виновников ДТП с новыми видами транспорта, заявила пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь: «За апрель-май, начало сезона активных передвижений на таких транспортных средствах, как самокаты, велосипеды, ролики, произошло 32 ДТП, погиб один человек. Пострадавшими становятся преимущественно дети — в перечисленных происшествиях пострадали 25 детей. Мы готовим ряд изменения в КоАП об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств. Мы считаем, что необходимо ужесточить правила».

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Проблема еще и в том, что на электротранспорте можно ездить, даже не покупая его. Взять самокат напрокат может любой желающий во многих российских парках. Особенно много таких предложений в популярных курортных городах, рассказал председатель Союза автошкол Александр Ачкасов: «В мае я был в Сочи. При мне на набережной сбили трех женщин. Те, кто пользуется этими электросамокатами, носятся со скоростью 60-80 км\ч. Разве можно так ездить в пешеходных зонах? По всему миру на эти транспортные средства выдают права, а у нас даже определения нет, что это вообще такое».

В ЦОДД понимают, что быстро изменить законодательство не получится. Поэтому говорить о конкретных мерах пока рано. Впрочем, уже звучат предложения уравнять ответственность владельцев автомобилей и электроскутеров. Свои аргументы приводит председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов: «Мосгордума за то, чтобы, по крайней мере, приравнять в плане ответственности водителей электромеханических транспортных средств к водителям механических транспортных средств. Одна из главных проблем заключается в том, что они безнаказаны. Они сбегают с места ДТП, им за это ничего не грозит по закону. И даже если, например, они кого-то убили, их осудят, но они получат гораздо меньший срок. За то, что, допустим, водитель был пьяным или покинул место, ему ДТП грозит семь лет, то здесь только четыре года».

А можно ли сравнивать самокат, способный разогнаться до 20 км/ч, с теми, которые втрое быстрее? Возможно, стоит разделить весь электротранспорт на категории, говорит адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Другой вопрос, что производители самокатов наверняка будут на бумаге занижать скорость устройств, чтобы снять с себя лишнюю ответственность. «Нужно сначала понять, какие устройства присутствуют на рынке, с какими характеристиками. А после этого определяться, на какие категории их разделять. Можно сделать по аналогии со скутерами — есть такие, которые не требуют водительского удостоверения, а есть те, где оно необходимо. Конечно, производители будут хитрить, пытаться каким-то образом обойти ограничения — например, сделать максимальную скорость чуть ниже разрешенной», — считает Радько.

Тем временем в Москве появляются велодорожки и пункты проката спортинвентаря. Столичные власти активно призывают москвичей пересаживаться на велосипеды и самокаты.

Продажи электротранспорта за последний год выросли в восемь раз в денежном выражении, и в 15 раз в штучном. Таковы данные российских торговых сетей. При этом цены на подобные устройства за год упали на 35%.