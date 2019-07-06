Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы

Избирательные комиссии Москвы в 18:00 завершили прием документов регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Собеседник «Интерфакса» в Мосгоризбиркоме уточнил, что накануне вечером завершились сбор подписей избирателей в поддержку и процедура выдвижения кандидатов.

По его словам, к утру субботы были выдвинуты 416 человек. Он добавил, что окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва станет известен не позднее 17 июля.

Напомним, выборы 45 депутатов столичного парламента пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. «Единая Россия» не выдвигает никого ни в одном из округов, но поддерживает кандидатов-самовыдвиженцев.

Как собирала подписи оппозиция — в материале “Ъ” «В Москве пройдет фестиваль поддержки независимых кандидатов».