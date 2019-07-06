Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с моряками «Курска»

В Петербурге на Серафимовском кладбище прошла церемония прощания с 14 подводниками, погибшими 1 июля во время выполнения боевой задачи в Баренцевом море.

Моряков похоронили рядом с местом, где в 2000 году были захоронены члены экипажа АПЛ «Курск».

Церемония прощания была закрытой, на гражданскую панихиду и похороны пустили родственников погибших,представителей ВМФ — главнокомандующего ВМФ Николая Евменкова, начальника Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрея Картаполова, врио губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

По данным корреспондента “Ъ-СПб”, на Серафимовское кладбище пришли около двух тыс. человек.