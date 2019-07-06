В Петербурге прощаются с погибшими моряками – подводниками

6 июля на Серафимовском кладбище Петербурга проходит прощание с 14 моряками, погибшими в Баренцевом море в результате аварии на станции АС-31..

Как сообщает корреспондент “Ъ-СПб”, на церемонию гражданской панихиды и похороны пришли около 1, 5 тысяч человек. Среди них главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Панихида по погибшим прошла 4 июля в Морском Никольском соборе Кронштадта. Церковную службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий