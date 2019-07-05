Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 24 по 30 июня сократился с 64,8% до 63,7%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественном мнения (ВЦИОМ). Доверяют главе государства 72% опрошенных.

Несмотря на некоторое падение рейтинга президента, показатели остаются «очень высокими», заявили «РИА Новости» во ВЦИОМе. «Величина колебаний незначительна, она не превышает погрешности исследования. Мы можем говорить о том, что показатели, если мы говорим о президенте, очень высокие»,— прокомментировали в центре результаты опроса. Июньский опрос ВЦИОМа о доверии к политикам показал, что 71,7% россиян президенту доверяют. Уровень одобрения деятельности господина Путина составлял 64,2%.

По данным ВЦИОМа, оценка работы российского правительства составила 36,2%, а деятельность лично премьер-министра Дмитрия Медведева 40,9%. Только 35,9% россиян ответили утвердительно на вопрос о доверии правительству в целом.

Также, согласно опросу, в равной степени (35% опрошенных) респонденты доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову. Рейтинг доверия руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову составил 28,8%.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью объемом 11,2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Аналогичный опрос «Левада-центр» зафиксировал, в свою очередь, рост одобрения деятельности президента Путина. Последний опрос показал, что большая часть россиян (68%) одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина. В то время как в апреле и мае этот показатель составлял 66%, в начале года — 64%.

Ранее ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете..?». И далее следует список пяти российских политиков. Ранее респондентам предлагалось ответить на открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?». По такой методике рейтинг доверия к Владимиру Путину в конце мая упал до исторического минимума — 30,5%. Рейтинг по новой методике тоже начал снижаться в июне.

О том, почему на рейтинг президента не влияет его присутствие в теленовостях, читайте в материале “Ъ” «Главный остается в кадре».