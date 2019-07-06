Мало ли в Бразилии Сержиу

Знаменитый российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов и легендарный советский легкоатлет, действующий рекордсмен мира в прыжках с шестом, вице-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) и член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка оказались в центре коррупционного скандала. Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал, осужденный на 100 лет лишения свободы за многочисленные случаи коррупции, заявил, что господа Попов и Бубка продали голоса на выборах столицы Игр-2016, которые прошли в Рио-де-Жанейро. Александр Попов и Сергей Бубка причастность к схеме отрицают. Делом заинтересовался МОК, комиссия по этике которого приступила к проверке заявлений бразильского политика и готова открыть дисциплинарное дело.

Российский спорт снова оказался в центре скандала. На этот раз речь идет не о допинге, тема использования которого российскими атлетами не теряет актуальности с 2015 года, а о более серьезных нарушениях. А именно о получении взяток в ходе выборов олимпийской столицы летних Игр-2016, которые прошли в Рио-де-Жанейро.

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал под присягой в суде заявил, что бразильский заявочный комитет Игр-2016 покупал голоса членов МОК. Он сообщил, что осенью 2009 года незадолго до выборов столицы Игр в беседе с пребывающим ныне под следствием главой Олимпийского комитета Бразилии Карлосом Нузманом высказал опасения, что «сильное европейское лобби» не поддержит Рио-де-Жанейро. В ответ господин Нузман сказал, что хочет познакомить Кабрала с главой IAAF Ламином Диаком, «который может дать серьезное преимущество». Карлос Нузман пояснил, что Ламин Диак готов продать пять-шесть голосов подконтрольных ему «лекоатлетических» членов МОК. Кроме того, он якобы способствовал тому, что за бразильскую заявку проголосовали вице-президент IAAF, легендарный прыгун с шестом, мировой рекорд которого (6,14 м) остается непобитым уже 25 лет, Сергей Бубка и знаменитый российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Господин Бубка до сих пор занимает высокий пост в IAAF, руководит Олимпийским комитетом Украины, а также входит в исполком МОК. Александр Попов являлся членом МОК с 2000 по 2016 год. На данный момент он почетный член МОК без права голоса.

Ламин Диак, по словам Сержиу Кабрала, за обещанные им голоса получил $1,5 млн. Еще $500 тыс. были перечислены сыну господина Диака — Папе Массате Диаку. Их он якобы использовал, чтобы купить еще три голоса. Финансировал сделку предприниматель Артур Суареш, компании которого получили ряд контрактов на работы, связанные с подготовкой к Играм.

Сержиу Кабрал за многочисленные коррупционные деяния приговорен в общей сложности к 100 годам лишения свободы. Сейчас он пытается добиться уменьшения срока в обмен на показания против других фигурантов олимпийского дела. Чтобы реализовать сделку с правосудием, ему необходимо предоставить ранее неизвестные следствию сведения. Причастность Ламина Диака и Папы Массаты Диака к коррупционным схемам секретом давно не является. На данный момент Диак-старший находится под домашним арестом во Франции и ждет начала судебного процесса. Диак-младший скрывается на родине в Сенегале. Не исключено, что именно информация о вовлеченности в коррупционные схемы Александра Попова и Сергея Бубки и используется Сержиу Кабралом в качестве козыря в игре за смягчение наказания.

Реакция Александра Попова и Сергея Бубки на обвинения была понятной. Господин Бубка заявил, что Ламин Диак никогда не контактировал с ним по поводу голосования за столицу Игр-2016. Также он сообщил, что его адвокаты запросят разъяснения у Ламина Диака относительно «неправдивых заявлений господина Кабрала».

Александр Попов отметил, что за Рио-де-Жанейро вообще не голосовал. «Крайне удивлен появлению подобной информации. Готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы и с людьми, которые упоминаются в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел,— говорится в заявлении господина Попова.— Считаю необходимым начать сотрудничество с комитетом по этике МОК, которому готов предоставить любую информацию. Я начинаю подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры МОК в Швейцарии».

Согласно правилам, сессия МОК выбирает столицу Игр тайным голосованием. Так что ни подтвердить, ни опровергнуть заявление господина Попова о том, что он не голосовал за Рио-де-Жанейро, не представляется возможным.

Сергей Бубка уже не в первый раз подозревается в причастности к сомнительным связям с Папой Массатой Диаком. В 2017 году французское издание Le Monde сообщало, что в июне 2009-го господин Бубка перечислил на счет компании New Mills Investments (она, по мнению французской полиции, связана с экс-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и бывшим казначеем IAAF Сергеем Балахничевым) $45 тыс. Платеж был осуществлен на следующий день после того, как New Mills Investments перечислила аналогичную сумму на счет Pamodzi Sports, владельцем которой является Папа Массата Диак. Через Pomodzi Sports Диак-младший получил и упомянутые выше $1,5 млн от Артура Суареша. Тогда IAAF проверяла действия Сергея Бубки, но удовлетворилась объяснением о том, что вызвавшая вопросы трансакция была лишь платой за некие консультационные услуги по выведению на новый уровень турнира «Звезды с шестом», который до 2014 года проводился в Донецке.

Утверждения Сержиу Кабрала привлекли внимание комиссии по этике МОК. До открытия официального дела в отношении Александра Попова и Сергея Бубки пока не дошло, но в заявлении МОК отмечается, что он готов «немедленно начать расследование, после того как свяжется с членами МОК, упомянутыми в показаниях господина Кабрала». Обратили внимание на случившееся и в Кремле. «Это достаточно серьезное обвинение,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— В любом случае подобные заявления должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными и бездоказательными».

Отметим, что фаворитом на выборах Игр-2016, которые прошли на сессии МОК в Копенгагене в октябре 2009 года, был не Рио-де-Жанейро, а Чикаго. Поддержать заявку американского города приехал лично президент США Барак Обама. Однако Чикаго провалился уже в первом туре. Во втором в бесспорные лидеры вырвался Рио-де-Жанейро, получивший 46 голосов против 29 у Мадрида. В третьем испанская столица была окончательно разгромлена: Рио победил со счетом 66:32. То есть даже за вычетом девяти голосов, якобы купленных бразильцами, Рио-де-Жанейро все равно бы победил.

Александр Петров