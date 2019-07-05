«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии. Работа организаций будет оцениваться по нескольким критериям: текущий электоральный рейтинг в регионе, его динамика за три месяца и результаты на прошедших выборах.

Если два из трех показателей будут снижаться, что это станет сигналом для секретарей региональных отделений. Там, где будут зафиксированы самые плохие показатели, предполагаются отставки.

Как отмечается, если в регионе идут крупные выборы, то будут особо учитываться их результаты. В остальных случаях будет рассматриваться электоральный рейтинг и его изменение.

По словам одного из членов «Единой России», KPI помогут «сверять часы в течение года» и сделать так, чтобы партии активно работали постоянно, а не только в период избирательных кампаний.

Издание РБК сообщает, что о новой системе будет объявлено 5 июля на политической конференции в Москве. Первые итоги работы партий по KPI подведут уже осенью.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой изложил свой взгляд на работу партии. В частности, он заявил, что инструменты контроля должны избавить «Единую Россию» от чванства и хамства. Помимо этого, он призвал поддержать работу журналистов-расследователей, которые поднимают острые вопросы.