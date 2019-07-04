Прокуратура подтвердила проблемы с водой в селе, из которого жаловались Путину

Прокуратура Тюменской области проверила информацию о плохом водоснабжении села Каскара в Тюменской области. Этот вопрос поднимался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня.

Качественной питьевой водой, которая соответствует требованиям безопасности, обеспечены только 88,2% населения региона. «Есть проблемы с обеспечением качественной водой и части жителей села Каскара»,— добавили в ведомстве.

По итогам проверки губернатору Тюменской области было внесено представление, чтобы устранить нарушение закона.

Напомним, президент России Владимир Путин потребовал изучить и исправить ситуацию с обеспечением населения водой. Этот вопрос был в перечне поручений по итогам прямой линии.

О чем спрашивали главу государства на прямой линии — в публикации “Ъ”.