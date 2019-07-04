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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Проект строительства эллинга на «Северной верфи» представят для общественного обсуждения

Общественные слушания по поводу модернизации завода «Северная верфь» в рамках первого этапа строительства пройдут 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Обсуждение будет касаться вопросов оценки воздействия строительства эллинга и технического перевооружения мощностей предприятия на окружающую среду. Мероприятие проводит комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с ООО «ОСК».

Напомним, что судостроительный завод для модернизации своих мощностей объявил конкурс на сумму 6,33 млрд рублей еще в сентябре 2017 года.

В результате тендер на возведение эллинга выиграло ОАО «Метрострой». Однако в 2018 году было выявлено существенное отклонение от согласованного графика, и в конце марта текущего года контракт с «Метростроем» был расторгнут.

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