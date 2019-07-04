Вечером в среду на Суворовской площади в Москве прошел митинг «Очистим Россию от мусора» против строительства полигона по хранению брикетированных отходов на станции Шиес в Архангельской области. Организаторами выступили партии «Левый Фронт» и «Другая Россия», среди выступавших были Эдуард Лимонов и Игорь Стрелков, но число участников, по оценке корреспондента “Ъ”, не превысило 350 человек.

«Я рад, что для москвичей Россия не заканчивается границей области, спасибо, что поддерживаете таких же людей,— обратился бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков к немногим пришедшим в половине седьмого вечера на Суворовскую площадь.— Позор мерзавцам, которые за большие деньги хотят испортить нашу русскую природу и наследие наших детей». «Позор!» — ответили ему собравшиеся.

Эдуард Лимонов обратился к своему страноведческому опыту: «Я недавно оказался во Франции, познакомился там с “желтыми жилетами",— начал он.— Это не партийная и не политическая борьба, это борьба ненависти. И то же самое происходит в Архангельской области. Презрение элиты к народу переполнило чашу терпения». Несколько молодых людей приветствовали господина писателя криком «Лимонов за родину». Некоторые митингующие держали в руках плакаты «Руки прочь от Шиеса» и «Я/мы против московского мусора». «Проблему мусора нужно решать в Москве,— призвал их господин Лимонов.— Можно уничтожать его на месте, в котельных, сохранившихся с советских времен». «Слава России!» — начали скандировать митингующие.

Депутат Котласского городского собрания Сергей Алышев напомнил, что «с шиеских болот берут начало множество рек», которым может навредить полигон. В это время участники протестов в Архангельской области и соседней республике Коми помещали под трансляцией митинга негодующие комментарии о недопустимости политизации протеста сторонниками маргинальных партий. Около восьми часов вечера выступающие закончились, и площадь опустела.

О планах по строительству на станции Шиес полигон для захоронения брикетированного мусора жители Архангельской области и республики Коми узнали в июле 2018 года. В октябре власти Москвы официально представили в Архангельске проект строительства полигона и транспортировки 500 тысяч тонн сортированного мусора по железной дороге. Первый митинг против строительства прошел в Шиесе 26 августа 2018 года. С тех пор протестующие поддерживают постоянный лагерь на подъезде к стройке и ведут дежурство, пытаясь препятствовать проезду на площадку бензовозов. Охрана стройки периодически вступает с активистами в силовое взаимодействие, а некоторые из протестующих уже подвергались задержаниям; в отношении нескольких человек заведены уголовные дела. Так, 10 июня был задержан активист Никита Барышников. По мнению следствия, во время столкновения с охраной 4 июня он распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику ЧОП. В тот же день активист Михаил Габов распылил перцовый баллончик в сторону сотрудника охраны: позже на него завели уголовное дело по статье побои (ст. 116 УК РФ). По этой же статье обвиняют и Барышникова. Кроме того, одного из лидеров движения «Поморье — не помойка» Андрея Боровикова обвиняют в неоднократном нарушении установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия (ст.212.1 УК РФ).

Дмитрий Кальченко, Александра Намятова