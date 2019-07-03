Минтранс: распространение «Платона» на дороги регионального значения только обсуждается

Решение о распространении системы «Платон» на дороги регионального значения пока не принято, заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, вопрос расширения системы, которая распространяется на большегрузы массой свыше 12 тонн, на грузовики со средней массой на повестке дня не стоит.

«Регионы многие просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но поскольку это достаточно серьезная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем, то есть… Пока только обсуждаются все возможные варианты»,—сообщил министр (цитата по ТАСС).

С 1 июля 2019 года тариф системы «Платон» был поднят на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 тонн будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе. В последующие два года также предусмотрена индексация тарифа.

Сейчас в госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств, а объем поступлений в Дорожный фонд России с момента ее запуска в 2015 году достиг 77 млрд руб. Вырученные средства идут на ремонт дорог, восстановление старых и возведение новых мостов. В 2018 году Ространснадзор взыскал 1,4 млрд руб. штрафов с нарушителей в системе «Платон».

Подробнее о двухэтапном подорожании тарифа госсистемы читайте в материале “Ъ” «"Платон" — поднятие растяжимое».