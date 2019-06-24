Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

С 1 февраля 2020 года размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог составит 2,20 руб./км, а с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км.

Сейчас в госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств, а объем поступлений в Дорожный фонд России с момента ее запуска в 2015 году достиг 77 млрд руб. Вырученные средства идут на ремонт дорог, восстановление старых и возведение новых мостов. В 2018 году Ространснадзор взыскал 1,4 млрд руб. штрафов с нарушителей в системе «Платон».

Ранее Минтранс предложил подключить к системе «Платон» также пассажирские автобусы и грузовой транспорт. Инициатива ведомства была встречена негативно и подверглась широкой критике.

Подробнее об идее расширения системы читайте в материале “Ъ” «''Платон'' высаживают из автобуса».