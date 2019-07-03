Tesla показала рекордные объемы производства и продаж во втором квартале

Tesla Inc. добилась рекорда производства и продаж своих автомобилей по итогам второго квартала, как и обещал Илон Маск. По итогам трех месяцев компания произвела 87 тыс. и поставила своим покупателям около 95,2 тыс. электромобилей — оба показателя стали рекордными для производителя, отмечается в пресс-релизе компании. Большая часть заказов пришлась на бюджетную Model 3: в этом квартале было произведено 72,5 тыс. и доставлено покупателям 77,5 тыс. авто этой модели.

На показатели Tesla хорошо отреагировали инвесторы: акции компании выросли в цене на 7% на внебиржевых торгах. Полученные результаты говорят о том, что производителю удалось справиться с проблемами, которые преследовали компанию долгие месяцы. Так, по итогам первого квартала Tesla произвела 77,1 тыс. автомобилей, при этом поставки машин конечным потребителям составили 63 тыс., что на 31% меньше, чем в четвертом квартале. По данным американских наблюдателей, это стало первым квартальным снижением продаж Tesla за последние два года и крупнейшим снижением продаж за всю историю.

Tesla объясняла снижение продаж не до конца отлаженной системой поставок новой Model 3, отметив, что на конец первого квартала 10,6 тыс. машин находилось в пути к конечным потребителям — компания считает автомобиль проданным только, когда он доставлен покупателю и оформлены все соответствующие документы. Компания отмечала, что из-за задержек в доставке часть продаж, фактически совершенных в первом квартале, будет зафиксирована в показателях второго квартала. На текущий момент на пути к покупателям находится более 7,4 тыс. машин Tesla.

Кирилл Сарханянц