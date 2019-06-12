Tesla хочет добиться рекорда в производстве и продажах во втором квартале 2019 года

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил акционерам компании о планах установить рекорды по производству электромобилей во втором квартале текущего года. В первом квартале компания понесла многомиллионные убытки.

«У нас нет проблем со спросом, совсем нет. Продажи превысили производство, оно идет хорошо. У нас в самом деле все в порядке и есть планы на рекордный квартал. Если не получится, то мы все равно окажемся близки к таким результатам»,— приводит слова господина Маска Forbes.

Компания несет убытки около $700 млн в квартал. За год компания дважды сокращала сотрудников: 9% в июне 2018 года и 7% в январе 2019 года. Аналитики и инвесторы усомнились в способности Tesla производить, продавать и поставлять достаточно автомобилей, чтобы получать устойчивую прибыль.