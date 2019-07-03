Дальнему Востоку продлят субсидии по энергии до 2028 года

Прежний объем энергосубсидий будет действовать для Дальнего Востока до 2028 года, сообщил на итоговой коллегии Минвостокразвития его глава Александр Козлов.

«По новому поручению президента механизм будет продлен до 2028 года, сейчас с Минэнерго вместе работаем для того, чтобы этот документ был принят на долгосрочную перспективу»,— сообщил господин Козлов (цитата по ТАСС). Он отметил, что энергосубсидии позволили снизить тарифы для 86 тыс. предприятий в пяти дальневосточных регионах.

Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке регулирует государство. Схема по выравниванию тарифов до среднероссийского уровня была введена в июле 2017 года (действует в Якутии, на Камчатке и Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях) и должна была работать до конца 2019 года. С 2017 года потребители оптового энергорынка заплатили за выравнивание энерготарифов ДФО 24 млрд руб., в 2018 году — 35 млрд руб., на 2019 год запланировано 32 млрд руб.

О спорах в Белом доме вокруг сохранения энерготарифов в ДФО — в материале “Ъ” «Дальнему Востоку не поделили субсидии».