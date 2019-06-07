Дальнему Востоку не поделили субсидии

Как выяснил “Ъ”, сохранение прежнего объема энергосубсидий для Дальнего Востока, которые в 2019 году превысят 30 млрд руб., остается предметом острых разногласий в Белом доме. Вице-премьер Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Его поддерживают Минэнерго и потребители остальной части России.

По данным “Ъ”, в правительстве нет единого мнения о том, в каком виде продлять субсидии для потребителей электроэнергии Дальнего Востока. Сейчас тарифы в регионе субсидируются за счет потребителей остальной России. Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предлагает продлить этот механизм до 2028 года без изменений. Об этом чиновник попросил Владимира Путина 26 февраля, на письме стоит виза «согласен», письмо перенаправлено премьеру Дмитрию Медведеву (копия есть у “Ъ”). В аппарате Юрия Трутнева не предоставили комментарий.

Однако вице-премьер Дмитрий Козак и Минэнерго настаивают, чтобы крупная промышленность и бюджетные потребители были исключены из субсидирования. Это должно снизить нагрузку на оптовый энергорынок. В аппарате Дмитрия Козака заявили “Ъ”, что вице-премьер поручил профильным ведомствам представить согласованные предложения. Источник “Ъ” в Белом доме напоминает, что на исполнении сейчас находятся поручения президента по итогам Госсовета в сентябре 2018 года, подразумевающие исключение бюджетных и промышленных потребителей из субсидирования.

Схема по выравниванию тарифов в ДФО до среднероссийского уровня была введена в июле 2017 года (действует в Якутии, на Камчатке и Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях) и должна была работать до конца 2019 года. С 2017 года потребители оптового энергорынка заплатили за выравнивание энерготарифов ДФО 24 млрд руб., в 2018 году — 35 млрд руб., на 2019 год запланировано 32 млрд руб.

Юрий Трутнев, как следует из письма, указывает, что исключение из механизма бюджетников и крупных предприятий приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов в 17 млрд руб. ежегодно. «Это потребует дополнительных мер поддержки со стороны федерального центра»,— полагает вице-премьер. Для крупных потребителей Дальнего Востока — АЛРОСА, НОВАТЭКа — возврат высоких тарифов приведет к ухудшению финансовых показателей реализуемых проектов. Господин Трутнев утверждает, что получателями скидки в 2017 и 2018 годах стали 86 тыс. предприятий и 7 тыс. бюджетных организаций, объем потребления, например, в Камчатском крае увеличился на 25%, физический объем инвестиций в основной капитал в регионах с поддержкой вырос до 22%, промышленного производства — до 7%.

В АЛРОСА отметили, что благодаря переходу западного энергорайона Якутии в оптовый энергорынок в начале 2019 года для большинства крупнейших потребителей компании цена покупки электроэнергии стала ниже субсидируемого тарифа. До этого тариф для АЛРОСА включал перекрестное субсидирование северных дизель-генераторов, не имеющих отношения к компании, и являлся самым высоким в РФ. Таким образом, сейчас на крупнейших потребителей компании субсидирование почти не влияет. Но, считают в компании, тариф для бюджетников может резко вырасти — с 4,69 до 70 руб., и тогда придется искать механизм снижения этот роста, в том числе за счет перекрестного субсидирования.

Потребители оптового энергорынка, которые оплачивают эти субсидии, огорчены «не столько квазиналоговой природой подобных решений, сколько их непоследовательностью»: «регулятор делает шаг вперед, но через паузу — два назад», отмечают в «Сообществе потребителей энергии». «Обеспечивать устойчивый рост инвестиций и производства в таких условиях очень сложно»,— говорят в ассоциации. В Минэнерго от комментариев отказались, в Минфине и ФАС “Ъ” не ответили.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» полагает, что предложение по исключению дискриминации бизнеса по размеру выглядит абсолютно оправданным. «Преференции или наказания определенной группы не должны идти за счет тарифа на электроэнергию, а через механизмы государственного стимулирования, как налоги и прочие сборы»,— считает аналитик.

Татьяна Дятел