Эксперты СПЧ повторно посетят Сибай

Эксперты Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) повторно посетят башкирский Сибай, где с ноября тлеют шахты Учалинского горнообогатительного комбината УГМК-холдинга. 1 июля приглашение эксперту постоянной комиссии совета по экологическим правам Григорию Куксину направил глава администрации Сибая Рустем Афзалов, сообщается в группе экологических активистов «Сибай, дыши».

В письме чиновник просит эксперта прибыть в город, чтобы оценить текущую экологическую ситуацию и работы по затоплению Сибайского карьера и подземных горных выработок, а также при необходимости привлечь силы и средства совета для окончательной локализации очагов окисления руд.

По информации модераторов группы «Сибай, дыши» Григорий Куксин — эксперт по шахтным пожарам — приедет в город на следующей неделе. «Это будет предварительный визит для оценки обстановки на месте, возможности использования специального оборудования. Как же долго мы этого ждали!» — сообщают активисты.

В июне активисты Сибая записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, приурочив его к прямой линии с главой государства. В нем они сообщили, что сроки ликвидации очагов техногенной аварии в шахтах УГМК откладывались уже семь раз, проблема до сих пор не решена, в городе отмечаются высокие концентрации сернистых газов, что подрывает здоровье горожан, особенно детей.

В ответ врио главы республики Радий Хабиров заявил, что ситуация в Сибае остается под его личным контролем, «никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет». Окончательным сроком ликвидации очагов тления руды он назвал «осень» и призвал «не вестись на провокации».

Об итогах первого визита членов СПЧ в Сибай подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Встреча сыграла во вред».