Жители Сибая обратились к Владимиру Путину как к «последней надежде» на спасение города

Активисты башкирского Сибая, где с ноября не прекращается распространение серных газов в результате тления руды в шахтах Учалинского горнообогатительного комбината (входит в УГМК-холдинг), записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Акцию приурочили к завтрашней прямой линии с главой государства.

Сибайцы в обращении заявляют, что считают президента России «последней надеждой» на то, что будет решена экологическая проблема города. Сроки ликвидации техногенного пожара в шахтах УГОК сдвигались уже семь раз, напоминают они. Новый этап подтопления шахт, который был начат комбинатом, должен быть завершен только в течение 147 дней. Горожане перечисляют проблемы со здоровьем, с которыми столкнулись в результате превышения предельно допустимых концентраций в воздухе диоксида серы и хлорводорода — приступы удушья, головные боли, кашель, тошнота и рвота у детей, выпадение волос. Один из мальчиков на видеоролике демонстрирует свой язык — его семья сообщает, что «язык в крапинку от следов ожогов (в результате вредных выбросов в атмосферу)».

«Как задыхались, так и задыхаемся»,— говорят авторы обращения, указывая на то, что техногенная авария не устранена. Они просят Владимира Путина «привлечь федеральные силы для ликвидации техногенного пожара», предоставить жителям обещанную местными властями токсикологическую лабораторию для обследования здоровья, обеспечить конституционное право на благоприятную окружающую среду.

Ирина Самойлова