Подробности трагедии оставляют под водой

Денис Долонский и Николай Филин: журналисты выяснили имена героев России, погибших в результате пожара в Баренцевом море. Как рассказал источник Telegram-канала Baza, Долонский был командиром атомной глубоководной станции «Лошарик». По некоторым данным, пожар произошел именно там. Но есть версия, что возгорание возникло на подлодке «Подмосковье», которая буксировала станцию. Общее число погибших подводников — 14 человек, семь из них — капитаны первого ранга. Что могло произойти в Баренцевом море? В существующих версиях разбирался Владислав Викторов.

Во всей этой истории пока слишком много вопросов. В Минобороны предоставили СМИ комментарий с сухими формулировками. Пожар возник в понедельник на научно-исследовательском аппарате в российских территориальных водах. Дальше события приходится восстанавливать по сообщениям прессы. Источники «Новой газеты» говорят, что возгорание началось в одном из отсеков, который сразу был загерметизирован. В итоге 14 человек надышались дымом и погибли — кто-то на пути в больницу, кто-то на месте. Были и пострадавшие. Сколько именно, также неизвестно. По некоторым данным, четыре-пять человек.

Неофициальная информация о том, что подводников везут в больницу, появилась в понедельник поздно вечером, рассказал «Ъ FM» руководитель местного портала severlife.ru Евгений Карпов. Впрочем, сообщение быстро исчезло с сайта. «Я получил информацию о том, что военный госпиталь готовят к приему большого количества пострадавших. Конкретное число я не узнал. Единственное, мне сообщили, что это с происшествия на объекте Северного флота», — рассказал Карпов.

Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии Читать далее

Североморск, где все произошло, — центр закрытого территориального образования, въезд туда по пропускам. Житель города по имени Александр заявил «Ъ FM», что о происходящем на месте никто не рассказывает: «На государственном уровне все эти дела решаются, и есть военная тайна, наверное, какая-то. Все, что я знаю, — это то, что пишут СМИ».

Одну из версий случившегося уже вечером во вторник озвучили власти Норвегии. Они якобы получили сообщение от российских чиновников, что на борту аппарата взорвался газ. В Минобороны, впрочем, отрицают передачу таких данных норвержцам. А опрошенные «Ъ FM» эксперты говорят, что никакого газа на подводном аппарате быть не могло. Судя по открытым данным, Владимиру Путину доложили о трагедии со значительной задержкой. Вечером в Кремле сказали, что президент решил отказаться от участия в форуме «Реки России» в Тверской области. Через некоторое время появились кадры со встречи президента с министром обороны Сергеем Шойгу. Путин потребовал провести тщательное расследование, добавив, что речь о необычном судне, а его экипаж — это элита Военно-морского флота.

Владимир Путин, президент России: Это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный, из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — герои России. Это большая потеря для флота. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии.

На каком именно объекте возник пожар, никто не сообщал. Источники РБК упомянули атомную подлодку АС-12. Ее еще называют «Лошарик», и стоит она не меньше $1 млрд. По другой версии, это была атомная глубоководная станция АС-31. Военные справлялись с ЧС самостоятельно, отметил корреспондент мурманского информагентства «Би-порт» Максим Жаравин: «Точно не привлекались для выполнения работ представители нашего МЧС, военные сами занимались ликвидацией последствий. Понятно, на Северном флоте комментарии отказываются давать, отправляя в Министерство обороны».

Военный обозреватель портала Mil.Press FLOT Дмитрий Жаворонков считает, что, скорее всего, это была именно АС-12 или «Лошарик». На это косвенно указывает и высокая квалификация экипажа, и сообщения о том, что штаб Северного флота через день после инцидента отчитался о нормальной радиационной обстановке в районе происшествия. В целом о «Лошарике» известно мало, но в прошлом году он наделал много шума в западной прессе, рассказывает Дмитрий Жаворонков:

«Точной задачи “Лошарика” никто никогда не скажет. Известно, что это атомная глубоководная станция. По официальным данным, вооружения на ней тоже нет.

На Западе, конечно, пишут, что она диверсионная, но мы будем руководствоваться официальными документами. В принципе, он может нанести определенный ущерб американской системе слежения за нашими подлодками SOSUS, но, опять же, эти данные не подтверждены».

Сама трагедия произошла, когда экипаж аппарата производил измерения для создания карт дна. Как говорят эксперты, именно там проходят военные коммуникационные кабели. И это уже вопрос национальной безопасности. Часть информации наверняка засекретят. А значит, ответы на множество вопросов об обстоятельствах трагедии и виновных могут так и не прозвучать.

Глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе Североморск в Мурманской области. Расследование контролирует главнокомандующий Военно-морского флота Николай Евменов. Проверку ведет и Следственный комитет.