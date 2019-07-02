WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации. От этих спортсменов было получено 578 образцов, из них пока изучено 150.

Как развивался допинговый скандал Читать далее

«На сегодняшний день из этих 298 спортсменов, которых отметило WADA, проанализированы данные 43 человек (150 образцов), составлены пакеты с доказательствами»,— говорится в комментарии WADA по итогам проверки. Первую часть собранных материалов организация передала международным спортивным федерациям, которые проведут проверку.

Ранее президент WADA Крейг Риди заявил, что организация предлагает возбудить более 100 дел в отношении российских спортсменов. Для анализа организация получила более 2 тыс. допинг-проб от московской лаборатории.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «WADA пришло на базу».

Повлияет ли допинговый скандал на участие России в Олимпиаде в Токио — в публикации “Ъ”.