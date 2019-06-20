Путин предложил учитывать авиакеросин при расчетах обратного акциза на нефть

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что при расчете обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой нужно учитывать производство авиакеросина и битума. С отсутствием демпфера на авиакеросин он связал рост цены на это топливо.

«В эти меры не включили авиационный керосин. Моторное топливо включили, все бензины и дизельку, а авиационный керосин — нет. И это проблема»,— отметил глава государства.

Он добавил, что в прошлом году цены на авиатопливо подскочили на 30 с лишним процентов, стоимость билетов на самолеты — на 9,5%. «У нас никогда такого не было, у нас рост обычно составлял где-то в год 2%, а здесь сразу почти 10%»,— сказал господин Путин.

По его словам, он уже говорил по этому поводу с членами правительства. «И хочу еще раз напомнить — это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено»,— добавил президент.

Руководитель отдела бизнеса “Ъ” Юрий Барсуков: Действительно, в прошлом году биржевые цены на авиакеросин на бирже выросли в первой половине года на 26% (наибольший рост), однако в целом по году рост составил около 7% (по данным Refinitiv). Планы введения демпфера на авиакеросин и битум фактически обращают вспять идею налогового маневра, которая предполагала, что налоговая нагрузка на переработку нефти вырастет, а нефтяные компании компенсируют это за счет роста цен на свои продукты. Теперь получается, что правительство изымает дополнительные средства с нефтекомпаний за счет налога на добычу и частично отдает их обратно в виде субсидий для НПЗ.

Подробнее о ситуации с ценами на авиабилеты — в материале “Ъ”.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.