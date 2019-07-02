Привлечение силовиков обеспечило место в списке неблагонадежных

Бизнесмены объявили инициатора дела Майкла Калви неблагонадежным партнером — такое решение накануне принял совет по этике при РСПП. В союзе считают, что акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов лично заинтересован в том, чтобы основатель Baring Vostok Майкл Калви находился за решеткой. Бизнесмены призвали его обратиться к следователям с просьбой прекратить преследование инвестора. Что грозит Юсупову теперь из-за статуса неблагонадежного? И насколько действенной будет мера РСПП? Разбирался Александр Рассохин.

В Baring Vostok уверены: уголовное дело — результат корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный» между владельцами — известным инвестором Майклом Калви и акционерами компании Finvision Holdings Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Преследование со стороны силовиков излишнее, поэтому Baring Vostok и обратился с жалобой в комиссию по этике РСПП. Ситуацию разбирали три арбитра, среди которых был и первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «Панель арбитров предпринимала неоднократные попытки начать разговор. Но практически никакого ответа не было, решение панели арбитров было единогласным.

Безусловно, этот спор не требовал привлечения правоохранительных органов, на чем настаивала сторона Аветисяна».

Артему Аветисяну рекомендовали публично осудить практику, когда с помощью уголовного дела предприниматели пытаются оказать давление на партнеров. Что же касается Шерзода Юсупова, по жалобе которого следователи и возбудили дело, то о последствиях в РСПП его предупреждали и советовали забрать заявление. Он этого не сделал, как итог — на один год Юсупов попал в список неблагонадежных корпоративных партнеров. Что это значит для него и российских предпринимателей, объясняет Олег Сысуев: «Любые транзакции, контракты, где будет стоять фамилия этого человека, для компаний, которые дорожат своей репутацией, будут представлять риск. Они будут думать над тем, делать это или нет. Ему это грозит серьезным ударом по репутации. Правда, у нас в стране, к сожалению, это ничего не значит: многие посчитают его крутым парнем. В нормальном цивилизованном мире он бы был практически изгоем.

Порядочный, дорожащий своей репутацией бизнесмен, конечно, не захочет “пачкаться” о такого персонажа».

За Майкла Калви, который в России известен еще с 90-х, вступались и бизнесмены, и политики, и чиновники. Такой поддержки Россия не видела со времен дела Ходорковского. В результате Калви перевели под домашний арест. Его даже ждали на Петербургском экономическом форуме.

Но поможет ли Калви решение комиссии по этике? И действительно ли статус неблагонадежного партнера грозит потерями для Шерзода Юсупова? Председатель совета директоров АФК «Система», член правления РСПП Владимир Евтушенков сомневается в этом: «К сожалению, конфликт зашел слишком глубоко. Авторитета комиссии по этике точно не достаточно для того, чтобы люди прислушались. Чтобы разрешилось это дело, сигнал нужен ото всюду».

Вряд ли помогло, если бы гипотетически Шерзод Юсупов прислушался к наставлению коллег и пошел в следственный комитет забирать заявление, предполагает управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин: «Это дело не частного, а именно публичного обвинения. То есть тут сам следственный орган решает, возбуждать уголовное дело, продолжать его или прекращать. Порицание — это скорее создание атмосферы, защитная реакция бизнес-сообщества».

Сам Шерзод Юсупов назвал произошедшее опорочиванием его чести и деловой репутации. Он уверен, что площадку РСПП использовали для давления на него и не исключает того, что обратится за защитой в суд. Но, по словам юристов, в этом споре Юсупову не на что рассчитывать. В отличие от дела Калви.

Майкла Калви и еще пять человек обвиняют в хищении 2,5 млрд руб.