«В украинском конфликте Париж и Берлин показали себя эффективными посредниками»

Москва сняла запрет на транзит украинских товаров через Россию. Указ подписал президент Владимир Путин. Эксперты отмечают, что впервые за долгое время на украинском направлении появились и другие признаки снижения напряженности. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, почему это происходит, какую роль играет в этом процессе Европа и будет ли это иметь продолжение.

За время украинского противостояния мы уже привыкли, что из Киева, Донецка, Луганска, Москвы приходят новости исключительно со знаком «минус»: обмен жесткими заявлениями и обвинениями, обстрелы, санкционная война, отказ реализовывать минские соглашения.

В этом смысле минувшая неделя оказалась в какой-то степени сенсационной. Прежде всего, стоит выделить новость, которая в России не была оценена по достоинству, зато на Украине ей посвятили специальные многочасовые программы на телевидении: Москва неожиданно для многих сняла запрет на транзит через свою территорию в страны ЕврАзЭС украинских товаров — Владимир Путин подписал на этот счет специальный указ. Запрет был введен в 2016 году, и до последнего времени казалось, что на фоне продолжающейся «войны слов» между Москвой и Киевом ничто не предвещает его отмену.

Вторым позитивным известием стало отведение украинских войск и сил непризнанной ЛНР от линии соприкосновения в станице Луганская. Договоренность об этом была достигнута еще в сентябре 2016-го, однако почти три года ее так и не удавалось реализовать. И тут — опять-таки неожиданно для многих — дело сдвинулось с мертвой точки: наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что войска обеих сторон отведены на установленные позиции. И, наконец, третьим обнадеживающим сигналом стало освобождение властями четырех украинских граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР. До этого последний обмен пленными состоялся в декабре 2017 года, после чего процесс застопорился.

О чем свидетельствуют все эти шаги? Видимо, о том, что существуют некие договоренности, о которых пока предпочитают публично не объявлять.

Причем договоренности между Киевом и Москвой не двусторонние, а с участием международных посредников — в первую очередь, Парижа и Берлина. Именно лидеры Франции и Германии, стран-членов «нормандского формата», в последнее время вели интенсивные консультации как с российской, так и с украинской стороной, иллюстрацией чего стали недавние визиты новоизбранного президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

Едва ли можно считать случайным совпадением, что такие «жесты доброй воли» со стороны Москвы, как отмена запрета на украинский транзит, практически совпали по времени с возвращением российской делегации в ПАСЕ. Это было бы невозможно без политического решения и четкой позиции главных европейских тяжеловесов — Франции и Германии. В ответ на этот беспрецедентный шаг впервые за пять лет Европа, по сути, снимает с России часть санкций — Кремль также демонстрирует свой конструктивный подход в какой-то степени авансом.

Хотя в Киеве ни о каком смягчении санкционной политики или риторики в отношении северного соседа пока и речи не идет. Впрочем, этого никто не требует и не ждет. И европейцы, и россияне понимают, что Зеленский вынужден сейчас действовать в рамках предвыборной логики, и едва ли захочет оттолкнуть от себя национально ориентированный электорат Киева и западных областей, делая уступки на российском направлении.

А вот после выборов, если новый президент сумеет установить контроль над парламентом и тем самым укрепить свою власть, можно ждать конкретных шагов уже и от Киева. В первую очередь это касается обмена пленными и заключенными, например, по принципу «всех на всех», что при Петре Порошенко было невозможно. Тогда будет решен и болезненный вопрос о судьбе 24 украинских моряков, пытавшихся пройти под Крымским мостом. Есть большая вероятность, что вскоре после выборов их передадут Киеву.

В общем, надежды на нормализацию есть. И во многом это происходит благодаря Парижу и Берлину — в отличие от США, в украинском конфликте они показали себя эффективными, равноудаленными, не стоящими на позициях лишь одной стороны посредниками, к тому же умеющими сочетать кнут и пряник — не только постоянное давление, но и разумные уступки.