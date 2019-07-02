Кандидат в губернаторы Челябинской области потребовал запретить РПЦ из-за неиспользования буквы «ё»

Самовыдвиженец на выборы губернатора Челябинской области Андрей Аюпов направил письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием запретить деятельность Русской православной церкви и других традиционных религий России, которые автор считает «темными». Господин Аюпов пишет, что РПЦ манипулирует жителями страны, не используя в проповедях букву «ё», которую кандидат на пост главы региона называет «звездной».

«Злостное неупотребление буквы “ё” религиозной организацией РПЦ (христианство) на территории РФ – России, к примеру, употребление слова “сестры” вместо “сёстры”, формирует в умах граждан мозгодробильный текст темноты и мрака безграмотности без применения звездной буквы “ё”, без родовых букв русской азбуки как в написании, так и в своем говорении»,- говорится в письме господина Аюпова генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Андрей Аюпов подал документы на участие в выборах губернатора Челябинской области. Он является генеральным директором ООО «Промконструкция-О» (Челябинск, основной вид деятельности - производство штукатурных работ). Ранее господин Аюпов направил письмо на имя главы региона Алексея Текслера с требованием запретить строительство православных церквей на территории Челябинской области.