Кандидат в губернаторы Челябинской области потребовал запретить строительство церквей

Кандидат в губернаторы Челябинской области Андрей Аюпов сообщил, что направил на имя главы региона Алексея Текслера заявление с требованием запретить строительство православных церквей на территории области. Документ он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте заявления Андрей Аюпов отмечает, что запрет на строительство церквей - желание «прогрессивных и продвинутых граждан Челябинской области». Православие автор называет «темной религией» и критикует священников.

Андрей Аюпов стал вторым претендентом, который подал документы на участие в выборах губернатора Челябинской области. Он зарегистрировался в качестве кандидата 6 июня. Господин Аюпов является генеральным директором ООО «Промконструкция-О» (Челябинск, основной вид деятельности - производство штукатурных работ).