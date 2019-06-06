Челябинский предприниматель Андрей Аюпов выдвинулся в губернаторы

На участие в выборах губернатора Челябинской области заявился второй кандидат – предприниматель Андрей Аюпов.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона, он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

33-летний Андрей Аюпов является генеральным директором ООО «Промконструкция-О» (Челябинск, основной вид деятельности - производство штукатурных работ). Несколько дней назад он создал сообщество во «ВКонтакте» – «Дневник народного губернатора», где он обещает сделать Челябинскую область «процветающим, экологически безопасным, экономически развитым, социально обеспеченным, духовноукрепленным» регионом.

Напомним, 5 июня врио губернатора Алексей Текслер первым выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона.