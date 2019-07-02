Придорожные камеры настраивают против частников

Комплексы автоматической фиксации нарушений на дорогах должны принадлежать только федеральным или региональным властям. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Его авторы указывают, что владельцы частных камер зачастую неправильно устанавливают приборы для увеличения числа штрафов с автовладельцев. При этом только в Московской области владелец комплексов за прошлый год заработал 3,1 млрд руб. В комитете Госдумы по транспорту ранее выдвигали законопроект, по которому «решения об установке» камер должны принимать власти различных уровней.

Проект поправок в ст. 2.6.1 Кодекса об административных правонарушений РФ в Госдуму внесли парламентский вице-спикер Игорь Лебедев и другие депутаты фракции ЛДПР. В статье говорится о привлечении к ответственности владельца автомобиля за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами.

Депутаты предлагают добавить примечание, что комплексы фиксации должны находиться в федеральной собственности или принадлежать субъектам РФ.

В пояснительной записке говорится о заинтересованности частников в «увеличении количества выявленных правонарушений», намеренной установке камер «некорректно по отношению к дороге» и «искусственном завышении показателя погрешности» техники. Нарекания вызвала и практика установки комплексов в местах, где автомобилисты «часто допускают незначительное нарушение скоростного режима». Порядок определения мест установки и характеристик камер предлагается передать правительству РФ.

По данным ГИБДД, на дорогах РФ действуют 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов фиксации нарушений. Камеры частных компаний применяются в регионах с 2013 года. Так, в Москве около 500 камер типа «Автоураган» принадлежат компании «Алагер», ЦОДД арендует их по госконтракту. В Татарстане по тому же принципу работают комплексы «Автодория». Московская область с 2016 года работает в рамках концессии с компанией «МВС Груп», которая получает с каждого оплаченного штрафа 233 руб. По данным областного минтранса, в 2018 году система фиксации нарушений вынесла постановлений на сумму 4,6 млрд руб., 70% (3,2 млрд руб.) из них было оплачено. Фиксированные платежи владельцам камер с каждого штрафа также установлены в Тамбовской (243 руб.) и Курганской областях (149–345 руб.). В Астраханской области в 2018 году ПАО «Ростелеком» заработала на 150 рубежах контроля нарушений ПДД почти 40 млн руб., при этом в бюджет региона пошли 188,4 млн руб. В 2019 году концессионером стал и «Вайнах Телеком», вложивший в Чечне 145 млн руб. в 101 рубеж контроля нарушений ПДД.

По подсчетам “Ъ”, в 2018 году суммарные доходы владельцев камер в регионах превысили 3,4 млрд руб. Рекордсменом стала «МВС Груп» с выручкой в Подмосковье 3,1 млрд руб.

Член комитета Госдумы по транспорту Дмитрий Ионин считает, что частники «дискредитировали себя различными манипуляциями» с целью заставить «автомобилистов платить даже там, где нарушений нет». В пример он привел практику изменения угла наклона камер. Отметим, что в Краснодарском крае в 2013 году была выявлена преступная схема, когда в постановления вносились изменения с помощью специального софта, а автовладельцы получали штрафы за несуществующие нарушения. По данным ГИБДД, лишь в 2018 году 38 тыс. штрафов было выписано в результате ошибки комплексов. «Приоритет частника — заработать на нарушителях, а государства — снизить уровень аварийности»,— полагает господин Ионин.

В июне 2019 года законопроект со схожими идеями в парламент уже вносили глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, его заместитель Виталий Ефимов и первый заместитель главы парламентского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. Правда, в их варианте поправок говорилось, что «решения об установке и использовании» автоматических камер принимают федеральные, региональные власти и органы местного самоуправления. Но господин Лысаков пояснял, что формулировка предназначена для «исключения из процесса частных лиц».

Господин Москвичев отказался “Ъ” комментировать законопроект ЛДПР, пояснив: «Я свой уже внес». Отметим, что проект господина Лебедева и коллег был внесен после заседания Госсовета по развитию автодорог, на котором Владимир Путин призвал «не прятать камеры на опасных участках». Президент прямо не упоминал частные комплексы фиксации, но призвал навести порядок на дорогах, посетовав: «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф». Порядок с частными камерами еще в феврале 2019 года собирался навести и вице-премьер Максим Акимов, говоря о грядущем пересмотре принципов государственно-частного партнерства в этой области. В Минтрансе обещали утвердить методику по установке комплексов, но ее пока никто не видел. В подмосковном минтрансе “Ъ” лишь сказали, что, как только ограничения будут приняты, ведомство будет им подчиняться.

Александр Воронов