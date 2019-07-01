ЦИК заявил о давлении местных властей на 10% избиркомов Санкт-Петербурга

Проверка Центризбиркома показала, что десятая часть участков в Санкт-Петербурге работает с грубыми нарушениями из-за давления со стороны местных властей, сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев. В чем именно выражается это давление, господин Булаев не уточнил.

«Есть значительное меньшинство комиссий, по нашим оценкам, около 10%, где мы имеем достаточно сильные отклонения от общепринятых норм и даже федеральных законов. Эти нарушения, на наш взгляд, складываются не из-за того, что люди не могут или не хотят, а из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов»,— сказал Николай Булаев на видеоконференции с Санкт-Петербургской избирательной комиссией (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Булаев добавил, что не видят оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге, поскольку абсолютное большинство избиркомов работает в штатном режиме. «Теперь их уже 109. Мы не видим комиссий, может быть, одна, по которой у нас есть проблемы. Мы надеемся, что мы завтра эту проблему тоже решим»,— сказал зампред ЦИКа. По его словам, даже если и есть «отклонения», то они чаще всего связаны с большим объемом работы.

Зампред Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова уточнила, что негативная картина складывается «только из-за пяти муниципалитетов» — среди них Ржевка, Академическое, Сергиевское, Екатерингофский, Сампсониевский. Горизбирком продлил прием документов в этих комиссиях.

Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы из-за нарушений в деятельности избиркомов. Проект «Объединенные демократы» составил список муниципалитетов, где предвыборные процедуры сопровождались очередями, драками, недопуском кандидатов в здания или закрытыми избиркомами.

Подробности — в материале “Ъ” «Очереди, драки, закрытые избиркомы».