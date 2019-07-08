Миллиарды в движении

Среди обладателей миллиардных и многомиллионных состояний назревает мировая революция — там, в этой среде, скоро возникнут другие люди и переместят деньги во что-то новое. И оно, это новое, изменит судьбы человечества. Тут нет преувеличений: на кону 15,4 трлн долларов.

Дмитрий Косырев

Так выглядит логика людей из особой отрасли бизнеса, профессионально занятой «сохранением богатства» (и приумножением его же). Таких компаний в мире много — одни занимаются изучением больших состояний, другие (заказчики первых) берутся управлять чьими-то безразмерными активами. Иногда эти люди превращаются — как в данном случае — в стервятников, терпеливо ожидающих неминуемого перехода миллиардов долларов от кого-то к наследникам: в каждом таком случае движение денег и прочих активов будет существенное, и управляющие зарабатывают на этом свой скромный процент так же, как банки — на транзакциях.

То есть кому-то, может быть, хочется жить еще долго, пересадив себе (как Дэвид Рокфеллер) еще пару сердец, но «в среднестатистическом плане» исследовательская компания Wealth-X предсказывает, что до 2030 года в мире в целом одно поколение передаст другому 15,4 трлн (!) долларов. Это примерно как три четверти того, что производят в год целиком США или Китай.

От этого процесса зависит будущее всех нас, и как минимум наблюдение за ним показывает, каким это будущее может оказаться. Достаточно посмотреть, как деньги будут гулять географически — это вечный вопрос того, куда они потекут, на восток или на запад. И еще есть проблема того, во что они будут вложены.

Тут, как и во всем прочем, наиболее интересны наблюдения за соответствующими назревающими процессами в Китае. Но сначала пара фактов на тему «кто владеет миром» и сколько этих владельцев.

Их 2,6 млн человек — если речь о тех, чье состояние превышает 5 млн долларов. Все вместе они располагают 57 трлн — почти три Америки. Но еще есть категория «выше 100 млн», и вот этих всего 18 тысяч 840 человек, еле наберется на городскую площадь средних размеров. Давайте не будем предаваться бесполезным размышлениям о том, справедливо это или нет, и бывает ли вообще жизнь справедливой. Главное — что эта почти 19-тысячная команда, как от нее ожидается, скоро передаст кому-то 63 процента тех богатств, которые статистически должны поменять владельца до 2030 года.

Речь о 5,6 трлн долларов в Северной Америке, 3,2 трлн в Европе и скромных 1,88 трлн в Азии. Но последние наиболее интересны.

Дело в том, что в западной группе стран речь о наследовании кем-то денег очень хорошо поживших персонажей (все они наперечет, стервятники сидят и ждут). А в Азии, прежде всего в Китае и Индии, разговор немного иной. Он — об уже объявленном будущем постепенном переходе состояний от вполне дееспособных людей, которым пока что за 60, просто первое поколение миллиардеров начало вести разговоры о том, кто получит их деньги, когда и почему.

Ключевое отличие китайских миллиардеров от западных собратьев в том, что первые — люди примерно одного возраста (треть владельцев крупнейших 2000 компаний старше 55 лет), а вторые (западники) бывают возраста какого угодно.

В первом случае речь о тех, кому было за 20-40 лет назад, когда Китай начал строить капитализм. Они выросли все одновременно, создали компании, по которым теперь мир знает Китай как процветающую современную державу. И, как это бывает с первым поколением, они владеют этими компаниями и реально контролируют их, в отличие от западных собратьев, чьи активы состоят из постоянно обновляемых пакетов самых разных ценных бумаг.

Из семи известных китайских миллиардеров (включая создателя знаменитой ныне Huawei Жэнь Чжэнфэя) шесть что-то успели сказать о будущем переходе управления и владения в руки следующего поколения, а седьмой, не менее знаменитый Ма Юнь (Alibaba), заявил, что передаст власть профессиональным управленцам. Но неожиданно оказалось, что, несмотря на эти разговоры, в целом новый китайский бизнес резко отличается от того, что сложился у соотечественников за пределами Китая. В Сингапуре, Малайзии, Таиланде и тому подобных местах переход владения и контроля от отца к сыну или дочери — норма, а вот в Китае в целом такие намерения высказывают только 42 процента очень богатых. А по миру в целом — 57 процентов.

В Китае модна другая ситуация — сыновья и дочери заводят какой-то свой бизнес, не обязательно большой, чтобы доказать себе и людям, что они тоже могут и хотят быть предпринимателями. А уже потом они будут решать, брать ли на себя все, чем владеют сегодня предки.

Но это из серии этнографии, а вот что по-настоящему интересно: нынешние миллиардеры начинали с недвижимости и производства, а дети их почти всегда выбирают какой-то хайтек. Это то, что лично им интересно. Точнее, речь о букете из банков, финансов и высоких технологий с опорой на финансовые возможности. Так или иначе, следующее поколение инвесторов вполне может сделать Китай еще менее фабрично-заводским и еще более высокотехнологичным.

Это полностью совпадает с планами правительства поменять сущность китайской экономики. Напомним, разговоры о том, что пора отказываться от роли «производственного цеха планеты», ведутся в Китае уже лет 15, причем разговоры сопровождаются делом. И еще: если когда-то бедный Китай делал ставку на то, что его продукцию будут покупать другие (и это работало), то уже не первый год мы слышим, что будущее — за экономикой, ориентированной на собственного, домашнего потребителя.

Так вот, это уже не будущее. Если бы начавшаяся в прошлом году якобы только торговая война с США стартовала хотя бы лет на пять раньше, за Китай можно было бы поволноваться. А сейчас подсчитано, что при 6,6 процента роста ВВП в прошлом году 5 процентов дал внутренний рынок.

Внутренний рынок не сильно зависит от вкусов долларовых миллиардеров или обычных, скромных миллионеров. Главный мотор роста страны — люди с годовым доходом примерно в 22 тысячи долларов в год и возрастом до 35 лет. Так вот, их потребительские настроения подняли с начала года фондовые индексы на 15 процентов. Они говорят, что в нынешнем году тратят деньги так же, как и в прошлом (торговая война? какая война?). И приоритетами считают прежде всего путешествия, автомобили (то есть движение) и еще красивую одежду.

Итого получается, что богатая горстка из следующего поколения выбирает новую экономику на смену прежней модели и ее же выбирают не настолько безобразно богатые люди из среднего класса. Все сходится, портрет возможного будущего получается неплохой.

Но мы забыли про компании, профессионально занятые сохранением и переходом богатства в мировом масштабе. А у них можно узнать еще кое-что интересное — мы ведь говорили, что ожидается неслабый переход этого богатства и в среде западных мультимиллионеров? Так вот, все стерв… то есть обеспечивающие переход богатства считают сейчас необходимым открыть хотя бы филиал в Гонконге или Сингапуре. Есть хороший шанс, что не только китайским, но и западным деньгам в ближайшее время будет интересно в Азии, а торговые войны не так страшны, как кому-то хотелось бы.