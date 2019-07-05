Не в КНР корм Александр Габуев о том, как перемирие США и КНР отразится на российском экспорте

«У меня была прекрасная встреча с президентом Китая Си. Я согласился не повышать введенные ранее тарифы, пока мы продолжаем переговоры, а Китай согласился начать закупки больших объемов продукции у наших замечательных фермеров»,— написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Осаке.

Условия американо-китайского перемирия не самая лучшая новость для отечественных экспортеров сельхозпродукции. Китай уже два года подряд является крупнейшим импортером российских продуктов питания, только в 2018-м экспорт в КНР вырос на 42%, до $2,5 млрд. Это неудивительно, учитывая высокие темпы роста китайского среднего класса, а также переход от углеводной диеты, свойственной крестьянскому образу жизни, к белковой, характерной для горожан. В свою очередь, российское правительство начало активно помогать своим аграриям штурмовать протекционистские редуты, возведенные китайскими пищевиками. Неслучайно, что из 25 коммерческих документов, подписанных в ходе июньского визита председателя КНР в Россию, шесть касаются фитосанитарных требований к российским продуктам питания, поставляемым в Китай. Торговая война Китая и Америки стала для российской пищевой отрасли дополнительным стимулом, ведь главным инструментом Пекина стали ограничения на импорт американских продуктов.

И вот теперь президент Трамп хочет заручиться поддержкой фермерских штатов на предстоящих выборах и для этого готов делать шаги навстречу Пекину. В ближайшее время американские соя, пшеница, мясо и другие продукты вернутся на рынок КНР и сделают условия для конкуренции еще более жесткими.

А ведь у российских аграриев и так немало сложностей на китайском рынке. Прежде всего несовершенная логистика. Отсутствие обустроенных мостовых погранпереходов на Дальнем Востоке, таможенная волокита, пробки на Транссибе задерживают продукты, уменьшая срок годности. В результате из-за поздней доставки китайские продуктовые сети отказываются ставить товар на полку. Вторая проблема — слабый маркетинг: нежелание вкладываться в продвижение товара уже в супермаркете, а также неумение пользоваться онлайн-платформами типа WeChat. Разовые ярмарки продуктов, которые организует Российский экспортный центр, устойчивых результатов пока не дают. Наконец, экспорт требует юридической защиты от подделок, что некоторые производители понимают только после того, как их товар скопировали китайцы.

Так что для успешной конкуренции с американскими фермерами на китайском рынке российским экспортерам сельскохозяйственной и пищевой продукции следовало бы для начала озаботиться решением собственных проблем.