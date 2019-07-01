Кремлю неизвестно о нарушениях перед муниципальными выборами в Санкт-Петербурге

Кремль не знает о ситуации с муниципальными выборами в Санкт-Петербурге, которые пройдут 8 сентября. «Нет, не в курсе. Вы знаете, что мы были в длительной поездке»,— отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, администрация президента следит за избирательной кампанией, но не рассматривает вопросы нарушений, поскольку «не может заниматься такими деталями».

«Именно ЦИК (Центральная избирательная комиссия.— “Ъ”) уполномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения и принимать какие-то меры»,— пояснил господин Песков.

Напомним, ранее в некоторых муниципальных избиркомах Санкт-Петербурга были выявлены нарушения. В частности, речь шла о больших очередях, из-за которых становится невозможно подать документы вовремя, недопусках кандидатов на участки и драках. Глава ЦИКа Элла Памфилова не исключила, что, если ситуацию не удастся уладить, выборы отменят.

Подробнее о выборах в Санкт-Петербурге — в материале “Ъ” «Очереди, драки, закрытые избиркомы».