Аэропорт в Триполи не работает после авиаудара

Международный ливийский аэропорт Митига в столице страны Триполи не работает из-за авиаудара. Кто именно атаковал аэропорт, не сообщается. «Авиасообщение в аэропорту Митига прекращено до дальнейшего извещения из-за авиаудара по нему»,— сообщает руководство аэропорта в Facebook.

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Ливийский генерал Халифа Хафтар в начале апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Тогда военно-воздушные силы ПНС и авиация господина Хафтара обменялись ударами с воздуха, сопровождавшимися решительными заявлениями сторон. Премьер-министр Сарадж пообещал, что Халифа Хафтар «встретит силу и твердость», и потребовал его арестовать.

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